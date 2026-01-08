¿Qué gana Atlanta y Washington en el cambio de Trae Young por CJ McCollum en la NBA?

Trae Young tenía varios años siendo víctima de rumores de cambio que lo involucraban con otras franquicias en la NBA. El estelar escolta finalmente salió de los Atlanta Hawks, equipo que decidió enviarlo a los Washington Wizards a cambio del veterano CJ McCollum y Corey Kispert.

Young se enteró mientras veía el juego de los Hawks y se marchó al camerino al medio tiempo, siendo despedido por el público presente. Está lesionado desde el pasado 27 de diciembre y la realidad es que su temporada no ha sido buena, pero ahora será protagonista en un equipo que jugará para él.

El cambio tiene varias vertientes para su análisis. Lo primero es que Young parecía ya no tener un lugar como el jugador principal de los Hawks, debido a las lesiones que le han afectado y su poco entendimiento con sus compañeros.

Trae Young se despidió de sus ex compañeros en pleno juego | Todd Kirkland/GettyImages

Segundo que los Wizards estaban buscando una reconstrucción y una estrella que los guíe en el futuro y para Young, que tiene 27 años de edad, parece un proyecto ideal, aunque está claro que los Wizards necesitan de otras estrellas para poder pensar en un campeonato.

¿Por qué se dice que Trae Young quería ser cambiado a los Washington Wizards?

Varios periodistas que cubren la NBA reportaron que el propio Young pidió que los Hawks negociaran su contrato con los Washington Wizards, a pesar de ser uno de los peores equipos de la liga en la temporada 2025-2026.

¿La razón para querer ir a Washington? Young quería un proyecto joven, donde fuera el centro de atención del equipo, ya que en Atlanta estaba perdiendo protagonismo con Jalen Johnson y con Nickeil Alexander-Walker.

Además, los Wizards tienen una flexibilidad financiera y pueden ofrecerle un contrato a largo plazo a Young, algo que difícilmente iba a encontrar en Atlanta.

¿Cómo es el contrato de Trae Young en la actualidad?

Young tiene un contrato de contrato de cinco años y $215.16 millones que firmó con los Hawks en 2021. Salir de un acuerdo tan alto también fue otra de las razones por las que Atlanta buscó un movimiento de salida para el cuatro veces All Star.

Para la campaña 2026-2027, el jugador tiene una opción de jugador de 49 millones de dólares. Con sus números en declive, es obvio que Young la ejercerá para cumplir el resto de su acuerdo y luego demostrar que merece una renovación.

¿Qué gana Atlanta con la salida de Young y la llegada de CJ McCollum y Corey Kispert?

Atlanta se desprende del contrato más alto que tenían y ganan a un lanzador experimentado como CJ McCollum, quien estaba teniendo una gram campaña con los Wizards, siendo la gran figura de un equipo destinado a la eliminación.

La idea es seguir armando un equipo para el futuro con piezas como Jalen Johnson y Alexander-Walker, que ahora estarán respaldados por la experiencia de McCollum y Kispert, quien a sus 26 años está demostrando que tiene capacidad para anotar, aunque la defensa sigue siendo su carta de presentación en la NBA.

¿Qué gana Washington con la llegada de Trae Young?

Los Wizards son un equipo en reconstrucción desde hace varios años y se puede decir que no tenían una figura de renombre como Young desde Gilbert Arenas. Aunque es muy temprano para pensar en los playoffs, ahora tienen a una estrella que puede ayudarles en el futuro.

Young, de 27 años de edad, tiene promedios en su carrera de 25.2 puntos, 9.8 asistencias y 3.5 rebotes por partido en un total de 493 encuentros disputados.

Más noticias sobre NBA