Giannis Antetokounmpo confirma su lealtad a los Bucks: "Estoy comprometido"

En medio de rumores sobre su futuro, Giannis Antetokounmpo volvió a dejar clara su postura, y con ello su compromiso con los Milwaukee Bucks.

Durante una entrevista con la periodista Malika Andrews en el marco del All-Star Weekend, el doble MVP de la temporada regular de NBA aseguró seguir enfocado en la organización de Wisconsin, incluyendo compañeros y cuerpo técnico encabezado por Doc Rivers.

“Hoy por hoy estoy comprometido con los Bucks. Estoy comprometido con la gente con la que trabajo, mis compañeros, el cuerpo técnico, el entrenador Doc (Rivers) y (el gerente general) Jon (Horst). Lo que he dicho desde principios de este año es que, por mi propia boca y por mi forma de comportarme, nunca me oirán decir que no quiero ser un Buck", señaló Giannis.

Las palabras del ala-pívot heleno llegan semanas después de que reportes de Shams Charania señalaran que el citado astro estaba abierto a explorar un nuevo destino antes de la fecha límite de cambios, el 5 de febrero. Según esas versiones, la gerencia de los Bucks incluso habría escuchado ofertas por su estrella, con equipos como Golden State Warriors, Miami Heat y Minnesota Timberwolves mostrando interés.

Giannis Antetokounmpo había sido elegido al Juego de Estrellas de la NBA 2026 | Kirby Lee-Imagn Images

Finalmente no se concretó ningún movimiento, aunque se espera que el panorama vuelva a analizarse en la próxima pretemporada. Mientras tanto, Antetokounmpo ha optado por reforzar públicamente su vínculo con la franquicia que hace vida en el Fiserv Forum. Vale recordar que tras el cierre del mercado publicó en redes sociales un mensaje en el que aseguraba que “las leyendas no persiguen, atraen”, acompañado de un fragmento de la película The Wolf of Wall Street, en el que el personaje principal se niega a abandonar su empresa.

El ganador de las Finales de 2021, y MVP de las mismas, también ha reiterado que no se imagina pidiendo un traspaso. Sin embargo, reconoció que, como cualquier niño que sueña con estar en la NBA, alguna vez imaginó vestir otras camisetas emblemáticas como la de New York Knicks en el Madison Square Garden, Los Angeles Lakers junto a Kobe Bryant, o los Cleveland Cavaliers recibiendo asistencias de LeBron James. Incluso admitió haber pensado en qué forma encajaría en plantillas campeonas recientes y del calibre de Oklahoma City Thunder y Boston Celtics.

Entretanto, Milwaukee afronta la recta final del curso con marca de 23-30, incluso fuera de los puestos de acceso al Play-In en el Este. Por su parte, el ateniense ha estado ausente desde el 23 de enero por una distensión en la pantorrilla derecha, lo que le impidió accionar en el que habría sido su décimo All-Star Game consecutivo.

