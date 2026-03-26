¿Giannis Antetokounmpo se irá de los Milwaukee Bucks al terminar la temporada?

La etapa de Giannis Antetokounmpo en los Milwaukee Bucks parece acercarse a su desenlace. Es cierto que durante años, la franquicia de Wisconsin y el astro griego han sido sinónimo de estabilidad y éxito; sin embargo, todo apunta a que el vínculo podría romperse en el próximo verano, marcando el final de una era histórica en la NBA.

A sus 31 años, el doble MVP de la prestigiosa competición continúa siendo uno de los activos de mayor impacto, pero también es consciente de que su ventana para pelear al máximo nivel no es infinita. En dicho panorama, la situación deportiva de Milwaukee genera dudas, ya que no parece contar con un proyecto sólido que le permita aspirar seriamente a un nuevo anillo en el corto plazo, lo que ha alimentado las especulaciones sobre la posible salida de su máximo estandarte.

Entretanto, el periodista Sam Amick reveló que tanto Giannis como los Bucks estarían asumiendo la posibilidad de separar sus caminos una vez finalice la actual temporada. Aunque el contrato del heleno incluye más de 120.1 millones de dólares garantizados en los próximos dos cursos, también contempla una opción que le permitiría al propio astro convertirse en agente libre en 2027, incluso renunciando a $62.7 millones.

The Milwaukee Bucks and Giannis Antetokounmpo are headed for a "divorce" this summer, per @sam_amick



(h/t @TheNBABase) pic.twitter.com/LWBdRuZcDK — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) March 26, 2026

Pero al margen de aspectos contractuales, el principal factor que condiciona el futuro de Antetokounmpo es su ambición competitiva, recordando que nunca ha ocultado su deseo de seguir luchando por títulos, y en varias ocasiones ha dejado claro que su continuidad en el elenco del Fiserv Forum depende directamente de la capacidad del mismo club para mantenerse entre los aspirantes al anillo.

Vale acotar que los Bucks intentaron reforzarse el pasado verano, con la incorporación del centro Myles Turner, buscando apuntalar el proyecto. No obstante, los planes se vieron afectados tras la grave lesión de Damian Lillard, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles antes de ser enviado nuevamente a Portland Trail Blazers, en un giro inesperado que debilitó mucho las aspiraciones del equipo que entrena Doc Rivers.

Por otro lado, varias escuadras ya aparecen en el horizonte como posibles destinos para el Greek Freak, principalmente los New York Knicks, Miami Heat, Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves, sin descartar a Los Angeles Lakers.

Tras 13 temporadas en Milwaukee y un campeonato inolvidable en la 2020/2021, la relación entre Antetokounmpo, hoy lesionado de la rodilla, y los Bucks, parece acercarse a un punto de no reconciliación.

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