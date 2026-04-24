Giannis Antetokounmpo no estuvo involucrado en la selección de Taylor Jenkins como nuevo entrenador de Bucks

Los Milwaukee Bucks avanzan en la búsqueda de estabilidad para su proyecto deportivo, así que ya habrían cerrado la contratación de Taylor Jenkins como nuevo entrenador en jefe.

La organización de Wisconsin apunta a iniciar una nueva etapa tras la salida del coach principal Doc Rivers, en un escenario marcado por las dudas sobre el futuro inmediato de Giannis Antetokounmpo y la necesidad de redefinir el rumbo competitivo de la franquicia.

De ese modo, la llegada de Jenkins representaría una apuesta por un perfil joven con experiencia en procesos de reconstrucción y desarrollo de talento. El entrenador de 41 años tuvo su etapa más destacada al frente de Memphis Grizzlies, equipo al que condujo durante seis campañas y con el que logró instalar una identidad competitiva dentro de la Conferencia Oeste.

Durante su paso por Memphis, el citado entrenador acumuló balance de 250-214, aunado a clasificar a playoffs en tres temporadas consecutivas. Uno de los momentos más destacados de ese ciclo llegó en 2022 cuando los Grizzlies alcanzaron las Semifinales de Conferencia y se consolidaron como uno de los proyectos emergentes de mayor potencial de la NBA.

Giannis Antetokounmpo was NOT involved in the Bucks hiring process of Taylor Jenkins, per @ShamsCharania



Giannis and the Bucks top brass have NOT had ANY communication since the trade deadline pic.twitter.com/IrlHDkaPzj — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 23, 2026

Sin embargo, el proceso perdió impulso en los últimos años de la mano de lesiones, irregularidad deportiva y diversas situaciones extra cancha que afectaron el crecimiento del club, especialmente alrededor de la máxima estrella Ja Morant. Finalmente, Jenkins resultó despedido en marzo de 2025, a pocos partidos del cierre de la regular y su lugar fue ocupado de manera interina por Tuomas Iisalo.

Por otro lado, Jenkins había formado parte del cuerpo técnico de Milwaukee durante la 2018/2019, cuando trabajó como asistente bajo la dirección de Mike Budenholzer. Aquella zafra, los Bucks finalizaron con el mejor récord de la liga al registrar 60-22, aunque quedaron eliminados en las Finales del Este a manos de Toronto Raptors.

Mientras la entidad de Wisconsin define la llegada de su próximo estratega, el panorama alrededor de Antetokounmpo sigue generando especulación; pues el periodista Shams Charania indicó que el astro griego no tuvo influencia directa en la elección de Jenkins, factor que alimenta las versiones sobre una posible salida del ala-pívot.

Hay que recordar que la relación entre Milwaukee y el dos veces MVP atraviesa un momento delicado. Según trascendió, Giannis expresó malestar por decisiones médicas y deportivas tomadas durante el cierre de la justa clasificatoria, al tiempo que la gerencia habría evaluado propuestas de traspaso antes de la fecha límite de febrero, al margen que finalmente no concretó movimientos.

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