Giannis Antetokounmpo reaviva los rumores de cambio a los Lakers

La fecha límite de traspasos de la NBA pasó a principios de este mes y la superestrella Giannis Antetokounmpo finalmente permaneció en Milwaukee Bucks, ya que dicho equipo decidió retener al propio dos veces MVP de la regular, a sabiendas de que en verano seguramente escuchará ofertas por éste.

Paradójicamente, un elenco que se benefició significativamente de la permanencia del heleno en el estado de Wisconsin fueron Los Angeles Lakers, dado que carecían de los activos necesarios para competir con otros pretendientes que buscaban adquirir al Greek Freak.

En cambio, el afamado club de Hollywood tendrá mayor talento para ceder en la venidera temporada baja, lo que le permitirá presentar una propuesta atractiva a los Bucks con la esperanza de juntar a Giannis con la también luminaria Luka Doncic, de cara al futuro.

Por su parte, Antetokounmpo habló sobre su propio futuro durante una sonada entrevista con la periodista Malika Andrews, transmitida durante el Fin de Semana de las Estrellas de la NBA, y en la que realizó haciendo algunos comentarios interesantes sobre Lakers, igual que de New York Knicks y Cleveland Cavaliers.

“De pequeño, uno sueña, ‘¿Y si juego para los Knicks en el Madison Square Garden?' '¿Y si me seleccionan los Lakers y soy compañero de Kobe (Bryant)?' '¿Y si juego para los Cavs y LeBron (James) me pasa el balón?’”, reveló el ateniense. “Pero este es mi equipo (Bucks) y me encanta”. Obviamente, el MVP de las Finales de 2021 no dirá que quiere ser traspasado a esos equipos, pero es factible que haya considerado jugar para estos.

De hecho, no parece que el 10 veces All Star vaya a declarar públicamente que quiere dejar Milwaukee; sin embargo, algunos medios creen que sólo es cuestión de tiempo antes de que se mude, con Los Angeles como un posible destino si la gerencia que encabeza Rob Pelinka logra armar el mejor paquete de retorno posible a los Bucks este verano, asumiendo que LeBron James se marchará de la franquicia para otro lugar o anunciará su retiro.

Claro que, aunque las probabilidades de los Lakers de obtener a Giannis han mejorado, los de JJ Redick tendrán una dura competencia por los servicios del ex campeón de la NBA, ya que los Knicks estarán en la carrera, más otros equipos de tradición, talento para ofrecer y músculo financiero, en relación al Miami Heat, Golden State Warriors y los ascendentes Minnesota Timberwolves.

