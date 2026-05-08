Hornets ofrecen una extensión de contrato al entrenador Charles Lee

Los Charlotte Hornets anunciaron una extensión de contrato con el entrenador Charles Lee, quien seguirá vinculado a la franquicia por varios años, aunque el club no anunció los detalles de la renovación del coach de 41 años de edad.

Los Hornets aumentaron esta campaña en 25 su cantidad de victorias con respecto a lo que habían dejado en la temporada 2024-2025. El club cayó en el Play-In pero mostró grandes cosas durante la ronda regular.

"Charles ha hecho un trabajo sobresaliente estableciendo las bases de lo que queremos ser como equipo", declaró el presidente de operaciones de baloncesto de los Hornets, Jeff Peterson. "Desde el primer día, Charles y su personal han priorizado el desarrollo de los jugadores, creando un entorno donde cada uno de nuestros integrantes está comprometido con mejorar y seguir progresando".

Después de ganar solo 19 partidos en la temporada anterior, los Hornets dieron un paso gigantesco al conseguir 44 triunfos por 38 derrotas, que les permitió quedar en la novena posición de la Conferencia del Este de la NBA.

Esa diferencia entre una temporada y otra representa el crecimiento más grande de este tipo en la historia de la divisa.

"Estoy entusiasmado por la dirección hacia la que nos dirigimos y el futuro brillante de nuestro equipo", dijo Lee. "Nuestros jugadores han mostrado un compromiso real con el crecimiento, y estoy orgulloso de la cultura que estamos estableciendo juntos".

El próximo objetivo de Lee es romper la sequía de 11 años sin llegar a la primera ronda de playoffs de los Hornets, la racha más larga actualmente en la NBA.

Fue una temporada atípica para el club. LaMelo Ball y Kon Knueppel consiguiendo más de 270 triples cada uno, algo que no sucedía en la liga desde que Stephen Curry y Klay Thompson jugaban juntos en los Golden State Warriors.

Ball y Knueppel, quienes terminaron el año con 272 y 273 triples, respectivamente, se convirtieron en una dupla letal para las defensivas rivales, mostrando el poderío que tiene este equipo desde el perímetro.

El único otro dúo que había logrado tal hazaña fueron Curry y Thompson, quienes lo hicieron en las temporadas 2015-16 y 2022-23, en sus mejores años con los Warriors, marcando una época en la liga gracias a su efectividad desde la larga distancia.

Los Hornets vinieron de menos a más en la temporada y no solo vivieron de los triples de Ball y Knueppel. Brandon Miller también promedió un 38.3% desde la línea de tres con 3.1 aciertos por partido.

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