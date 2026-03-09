El increíble récord de Los Angeles Lakers cuando Luka Doncic y Austin Reaves juegan sin LeBron James

La ausencia de LeBron James no ha sido un obstáculo para que Los Angeles Lakers recuperen el paso firme en la recta final de la temporada 2025/2026 de la NBA. Es que el conjunto californiano volvió a demostrarlo el domingo al imponerse con autoridad 110-97 sobre los New York Knicks, triunfo que le permitió seguir escalando posiciones en la Conferencia Oeste y confirmar la buena dinámica que ha encontrado, incluso sin su máximo estandarte en la duela.

El Rey no estuvo disponible debido a molestias en su codo izquierdo y a un cuadro de artritis en el pie, situación que ha obligado al cuerpo técnico que encabeza JJ Redick a ajustar la rotación en varios partidos recientes. Sin embargo, el equipo de púrpura y oro ha respondido con solidez, especialmente debido al liderazgo ofensivo del dúo conformado por Luka Doncic y Austin Reaves, quienes resultaron determinantes ante los neoyorquinos, combinándose para 60 puntos, con una actuación superlativa del esloveno, responsable de 35 unidades y de marcar el ritmo desde el perímetro y en la creación de juego.

Dicho triunfo no sólo significó uno más en el calendario; también permitió a los Lakers ascender hasta la quinta posición del Oeste y quedar, nuevamente, apenas a 1.0 compromisos de la tercera plaza, una diferencia mínima que mantiene abierta la pelea por mejorar su ubicación de cara a los playoffs.

Lakers are 9-2 when Luka & Reaves play without LeBron 😳 pic.twitter.com/qmgU4L7DJk — LakeShowYo (@LakeShowYo) March 8, 2026

Lo más llamativo del caso es que Los Angeles ha sabido competir a un alto nivel cuando James no está disponible, al punto que en el presente certamen cosecha foja de 10-2 en los partidos disputados sin el cuatro veces MVP de la regular y de las Finales de NBA. Dentro de esa racha la popular franquicia ha conseguido victorias importantes versus rivales fuertes de ambas conferencias, tales como San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves y los propios Knicks.

Incluso, el rendimiento del conjunto de Redick mejora todavía más cuando Doncic y Reaves comparten la cancha sin LeBron. En semejante circunstancia, los Lakers presentan registro de 9-2, acompañado de un notable +13.31 de net rating, estadística que mide la diferencia entre los puntos que un elenco anota y los que recibe por cada 100 posesiones.

Con Luka en rol de principal generador y AR15 como complemento agresivo tanto en el tiro exterior como en penetraciones, los angelinos han encontrado un equilibrio ofensivo que les permite sostener resultados positivos, al margen de la ausencia de King James.

