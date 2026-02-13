James Harden enciende la polémica tras su debut con Cavaliers: "La lealtad está sobrevalorada"

James Harden volvió a generar debate en la NBA tras referirse al concepto de lealtad en el deporte profesional, un tema que ha marcado buena parte de su carrera. Después de la victoria de su nueva escuadra, Cleveland Cavaliers, frente a los Washington Wizards, el veterano base dejó clara su postura sobre la relación entre jugadores y franquicias en un entorno en el que las decisiones suelen estar condicionadas por factores económicos.

"Creo que la lealtad está sobrevalorado", señaló La Barba a la periodista Leah Doherty. El seleccionado a 11 All-Star y quien a lo largo de su trayectoria ha recibido críticas por solicitar cambios de club en distintas etapas, defendió que la dinámica entre basquetbolistas y organizaciones funciona en ambos sentidos y que los equipos también toman decisiones pensando en sus propios intereses.

El escopetero 36 años cree que el deporte profesional debe entenderse como un negocio en el que existen responsabilidades compartidas, dando como ejemplo que cuando un jugador deja de encajar en los planes de las entidades, las directivas no dudan en buscar alternativas para proteger sus proyectos y sus propios puestos de trabajo, así que considera injusto que sólo se cuestione a los basquetbolistas cuando buscan un cambio de rumbo.

James Harden ha disputado tres encuentros con los Cavaliers | Dennis Lee-Imagn Images

Harden arribó a Cleveland en la fecha límite de traspasos procedente de Los Angeles Clippers, convirtiéndose en su sexto equipo en la competición estadounidense y el cuarto desde 2022. El MVP de la 2017/2018 admitió que este último movimiento fue el resultado de conversaciones entre ambas partes para encontrar una solución favorable para todos, motivo por el que insistió en que situaciones de este tipo no son exclusivas del baloncesto profesional, sino que también se repiten en otros ámbitos laborales.

"Si alguien no está contento y quiere ser traspasado a otro equipo, entonces es un problema. Son muchas dinámicas diferentes las que intervienen. Al fin y al cabo, esto es un negocio. No sólo la NBA; las personas con trabajos normales tienen esos mismos problemas, pero no se magnifica".

Ya en la duela, el impacto del futuro miembro del Salón de la Fama Naismith ha sido inmediato en unos Cavs que han ganado sus tres primeros partidos desde que lo activaron en el roster, mejorando notablemente el rendimiento ofensivo del club. La Barba agregó que dicho traspaso le ha permitido acercarse a un escenario más competitivo que el que tenía en Los Angeles, dado que los Clippers tuvieron un nefasto arranque de contienda, al margen de que habían mejorado notablemente en las recientes semanas.

"Para mí siempre se trata de no perder la concentración y competir por un campeonato. Y luego, financieramente, asegurarme de que mi familia esté bien cuidada", concluyó el zurdo.

