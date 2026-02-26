James Harden se fractura el pulgar derecho: ¿Cuándo regresará a los Cavaliers?

James Harden sufrió una fractura en el pulgar de la mano derecha durante la victoria de sus Cleveland Cavaliers 109-94 sobre los New York Knicks la noche del martes.

Pese a un inconveniente físico que suele ser grave, la franquicia de Ohio recién confirmó que el estelar base está siendo evaluado para determinar el alcance exacto de la lesión y el tiempo estimado de recuperación.

En un comunicado oficial, Cleveland explicó la situación médica del MVP de la NBA en la 2017/2018. “Harden se someterá a tratamiento y evaluación continua, y aparecerá como ‘en duda’ para el próximo partido. Se proporcionará una actualización sobre su estado cuando sea pertinente".

El zurdo de 36 años firmó una actuación destacada en el citado encuentro frente a los Knicks, ya que había aportado 20 puntos en 32 minutos de acción antes de ser sustituido junto al resto de los titulares cuando restaban menos de tres minutos para el final, con el resultado prácticamente decidido a favor de los Cavs.

Just in on NBA Today -- after hand specialist evaluation, Cavaliers star James Harden plans to play through his fractured right thumb: pic.twitter.com/xQz87Swecp — Shams Charania (@ShamsCharania) February 25, 2026

La lesión llega en un momento clave para un elenco de Cleveland que atraviesa una dinámica positiva desde la llegada del seleccionado a 11 Juegos de Estrellas, quien recaló en Ohio procedente de Los Angeles Clippers apenas dos días antes del cierre del mercado de cambios, el 5 de febrero, en un movimiento que generó altas expectativas dentro de la organización.

Pues a partir de su incorporación, el impacto ha sido inmediato. Los Cavaliers han ganado seis de los siete desafíos disputados con Harden en la rotación, mejorando notablemente su fluidez ofensiva y eficacia en momentos decisivos de los cotejos, aunado a que, en ese tramo, el jerárquico escopetero promedia 18.9 puntos y 8.0 asistencias, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema del entrenador en jefe Kenny Atkinson.

Entretanto, los inquilinos del Rocket Arena comparten la tercera posición de la Conferencia Este con los propios Knicks, ambos con foja de 37-22, a juego y medio de los Boston Celtics, dueños de la segunda casilla.

Además de su producción individual, La Barba ha formado una dupla ofensiva de alto nivel con el también miembro del backcourt, Donovan Mitchell, creando uno de los mejores dúos de la liga. La combinación de anotación, generación de juego y experiencia ha elevado el techo competitivo del conjunto de Ohio.

Ahora la prioridad para los Cavaliers será conocer la evolución de la fractura y determinar si Harden podrá regresar pronto a la duela, al margen de que no se descarta que semejante vuelta se produzca la semana entrante.

