Jaren Jackson Jr. fue cambiado al Jazz en un movimiento con Memphis que involucró a 9 jugadores

Los Grizzlies y el Jazz sacudieron el mercado de la NBA este martes, con un movimiento que involucró hasta 9 jugadores. Memphis envió a Jaren Jackson Jr., John Konchar, Jock Landale y Vince Williams Jr. a Utah a cambio de Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang y tres selecciones de primera ronda para el futuro.

Este cambio calienta el mercado, antes de la fecha límite de cambios que será este jueves 05 de febrero, fecha en la cual todos los equipos buscarán movimientos de última hora para fortalecer sus plantillas de cara a la recta final de la temporada regular.

Jackson cumple una importante pasantía por Memphis, después de ser seleccionado en el Draft de la NBA en el 2018 en el cuarto puesto. Aunque se tenían más expectativas en un principio, el jugador ahora continuará su carrera en el Jazz.

Tiene contrato garantizado hasta la temporada 2028-2029 y además cuenta con una opción de jugador para una campaña más. En la actual zafra, estaba promediando 19.2 puntos, 5.8 rebotes, 1.5 bloqueos y un robo por partido en 45 partidos disputados.

Su llegada al equipo montañoso no significa que el club dejará de pelear por retener a Walker Kessler, quien se convertirá en agente libre este verano. De 2.13 y 24 años de edad, Kessler puede ser una pieza ideal para sumarla a Jackson para el futuro del equipo.

Se puede decir que la pieza angular de la transacción para que Memphis aceptara el cambio fue Walter Clayton Jr.. Es un joven valioso, que viene de ser MVP del Final Four de la NCAA en 2025.

En su primera campaña en la liga, Clayton Jr. tiene promedios de 6.8 puntos y 3.2 asistencias en 18 minutos por juego. Todavía está lejos de alcanzar su mejor nivel, pero es un jugador que puede ayudar en las posiciones uno y dos del equipo de Memphis.

Taylor Hendricks también fue enviado a los Grizzlies y se espera que pueda encaminar mejor su carrera, después de tres años en la liga muy tímidos. Después de una fractura de peroné el año pasado, no ha sido aquel jugador que generó tantas expectativas en su llegada a la NBA.

El futuro para Memphis después de la transacción es promisorio, ya que obtienen 12 selecciones de primera ronda del Draft en las próximas ediciones. Mientras tanto, el Jazz recibe piezas para mejorar en el futuro inmediato.

