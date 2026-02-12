Jaren Jackson Jr. se pierde lo que resta de temporada por lesión en la pierna

Pocos días en activo duró Jaren Jackson Jr. con su nuevo equipo, Utah Jazz. En efecto, el ala-pívot deberá someterse a una intervención quirúrgica en la rodilla izquierda que, salvo sorpresa, lo apartará de la duela durante el resto de la temporada.

El periodista Chris Haynes reveló esta noticia, la cual supone un duro revés para el jugador de 26 años, quien apenas había disputado tres desafíos con la franquicia de Salt Lake City, pero cosechando notables 22.3 puntos de media con 87.7% en libres, 49.0% de campo y 33.3% en triples, junto a 4.3 rebotes. Eso sí, Utah ya ostenta pocas opciones de clasificar a la postemporada, dado que amaneció el jueves a 8.0 juegos de la décima casilla del Oeste, que da el último boleto al Play-In.

El problema físico de Jackson Jr. se detectó después de que los Memphis Grizzlies completaran el cambio al Jazz el pasado 3 de febrero. De hecho, según Haynes, Utah no habría tenido conocimiento del alcance de la lesión hasta que el ala-pívot ya formaba parte del roster, lo que añade un contexto inesperado a la operación realizada entre ambas franquicias.

BREAKING: Utah Jazz star Jaren Jackson Jr. is likely to miss the remainder of the season to undergo surgery on his left knee to ensure his longterm health after a localized PVNS growth was discovered post trade, league sources tell me. pic.twitter.com/pHeJT8NphE — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 12, 2026

Asimismo, el seleccionado a dos Juegos de Estrellas de la NBA padece un crecimiento localizado de PVNS (sinovitis villonodular pigmentada), afección considerada un tumor benigno que se desarrolla en el tejido sinovial, encargado de recubrir y proteger las articulaciones. Este tipo de patología suele afectar con mayor frecuencia a zonas como rodilla y cadera, y en muchos casos requiere tratamiento quirúrgico para evitar molestias persistentes o daños mayores en la articulación.

Quien consiguiera dos coronas de bloqueos en la elitista competición llegó a la misma con la etiqueta de gran promesa defensiva dentro de su generación. Elegido en la cuarta posición del draft de 2018 por Memphis, Jackson disputó más de siete contiendas con la organización de Tennessee, donde se consolidó como una pieza clave gracias a su versatilidad en ambos lados de la cancha.

A lo largo de su carrera en la NBA, el gigante zurdo promedia 18.6 unidades, 5.6 rebotes y 1.9 tapones, cifras que reflejan su influencia tanto en ataque como en defensa. Ahora, su objetivo principal será una recuperación completa que le permita regresar en plenas condiciones para la justa 2026/2027, cuando el Jazz pueda juntar el enorme talento que reúne en su plantilla, encabezado por el finlandés Lauri Markkanen, los armadores Keyonte George e Isaiah Collier y el mencionado Jackson Jr.

