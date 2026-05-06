Jarred Vanderbilt se lesiona la mano derecha y enciende las alarmas en los Lakers

Los Lakers no solo sufrieron una aplastante derrota 108-90 en el Juego 1 de las Semifinales de la Conferencia Oeste ante el Oklahoma City Thunder, sino que también lamentaron la lesión de uno de sus jugadores de rol, Jarred Vanderbilt.

El alero se lastimó el dedo meñique de la mano derecha al intentar bloquear una clavada del pívot de Oklahoma City, Chet Holmgren, quien tuvo una gran noche y no encontró defensor que lo pudiera parar en el compromiso. El centro terminó con 24 puntos y 12 rebotes.

El dedo de Vanderbilt realizó un movimiento extraño y notablemente terminó lesionado. Sus compañeros en el banquillo no quisieron ver la gravedad del asunto.

The Thunder bench reaction to Jarred Vanderbilt’s injury. 😬



(h/t @showtimeluka)



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"Es decir, simplemente... en mi opinión, se veía bastante macabro", comentó el escolta del Thunder, Jared McCain. "Para ser honesto, ni siquiera sé qué estaba viendo. Se veía muy mal. Mis oraciones para él. Le envío mucho cariño".

La jugada sucedió cuando Holmgren completó la clavada para poner al Thunder arriba 48-39 con 5:57 minutos restantes en el segundo cuarto. El alero suplente, que no ha tenido mucha participación en estos playoffs, abandonó el encuentro en ese momento y no pudo regresar a la acción.

JJ Redick, entrenador de los Lakers, se mostró preocupado por Vanderbilt, pues ahora se suma a la larga lista de lesionados que han tenido los Lakers en la temporada. De hecho, todavía no han podido contar con su máxima estrella, Luka Doncic, en estos playoffs.

"Fui a ver cómo estaba porque se veía mal. Gritaba de dolor. Supe que algo se había hecho. Obviamente estamos decepcionados, pero sucedió, y es simplemente una lesión fortuita y extraña", dijo el entrenador de 41 años de edad.

Vanderbilt jugó seis minutos y terminó con dos puntos. La rotación de los Lakers, que acostumbra a ser de nueve hombres, se redujo a ocho en el resto del compromiso y así podría ser este jueves, cuando se midan nuevamente al Thunder en el Paycom Center de Oklahoma.

Jake LaRavia podría tener más minutos en este compromiso ante la ausencia de su compañero. Dalton Knecht, quien solo jugó dos minutos en este partido, también podría ver aumentados sus minutos en la rotación de Redick.

Bronny James jugó los dos últimos minutos del compromiso, con el partido ya sentenciado a favor de Oklahoma. El hijo de LeBron James no ha disfrutado de muchos minutos en esta postemporada, en su segunda campaña en la NBA.

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