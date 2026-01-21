Jimmy Butler se pierde el resto de la temporada de Warriors por una rotura del ligamento

Los Golden State Warriors recibieron un duro revés en sus aspiraciones de competir por el anillo de NBA. Es que ESPN ratificó que el estelar Jimmy Butler perderá el resto de la temporada como consecuencia de una importante lesión de rodilla.

En efecto, el jerárquico alero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante la victoria del lunes por la noche ante el Miami Heat 135-112.

La lesión ocurrió a mitad del tercer cuarto cuando Butler saltó para recibir un pase en el poste bajo y cayó de forma aparatosa. De inmediato, el seis veces All Star mostró evidentes gestos de dolor, sujetándose la pierna y gritando antes de verse incapaz de apoyarla, motivo por el cual necesitó la ayuda de sus compañeros para abandonar la duela rumbo al vestuario.

La ausencia del popular Jimmy Buckets representa un golpe significativo para unos Warriores quienes actualmente ocupan el octavo lugar de la Conferencia Oeste con marca de 25-19, pero que con sus dos máximos referentes actuales en cancha, Stephen Curry y el propio Butler, poseen registro de 20-13. Por otro lado, los californianos cosechan un negativo 2-4 cuando el incluido en cinco Equipos Defensivos de la liga causa baja.

Breaking: Golden State Warriors star Jimmy Butler has suffered a season-ending torn right ACL, sources tell ESPN. pic.twitter.com/WIbPQqubfJ — Shams Charania (@ShamsCharania) January 20, 2026

El ex Chicago Bulls, y Miami, entre otras franquicias, aportó 17 puntos en el encuentro en el que se produjo la rotura de rodilla, junto a tres rebotes, cuatro asistencias y dos robos en 21 minutos. Asimismo, quien arribó a los Dubs en febrero de 2025, vía canje desde el propio Heat, promediaba 20.1 unidades, 5.6 tableros, 4.9 pases de anotación y 1.4 robos en el actual ejercicio.

¿Jimmy Butler había tenido más lesiones de rodilla?

Este nuevo contratiempo físico se suma a un historial preocupante en la misma rodilla para Butler, quien ya había sufrido una rotura de menisco en 2018 y un esguince del ligamento colateral medial en 2024, según el periodista Anthony Slater.

Ahora Jonathan Kuminga emerge como el principal candidato a ocupar el puesto titular en los Warriors del elegido a cinco All-NBA. El congoleño de 23 años, que había perdido protagonismo en la rotación de Steve Kerr desde diciembre y solicitó un traspaso recientemente, deberá recibir una nueva oportunidad en pro de demostrar todo su potencial.

¿Qué harán los Warriors tras la lesión de Butler?

Además, la situación de Jimmy Butler podría modificar los planes de la franquicia de San Francisco de cara a la fecha límite de cambios, el 5 de febrero.

Golden State no podrá solicitar una excepción por lesión, ya que el plazo para hacerlo expiró el pasado 15 de enero, según Keith Smith de Spotrac. De esa forma, en el Chase Center intentarán conseguir alguna pieza de peso en el mercado.

Más noticias sobre NBA