Joel Embiid sufre lesión en el oblicuo: ¿Cuándo regresa a los 76ers?

Joel Embiid vio desde el banco de suplentes la derrota de su equipo, los Philadelphia 76ers 114-98 ante los Boston Celtics este domingo. El cuadro verde aprovechó su ausencia para adueñarse de los tableros y conseguir una cómoda victoria.

Para nadie es un secreto que Philadelphia es un equipo completamente distinto sin Embiid. El interno presenta una distensión en el oblicuo derecho, se perderá al menos tres compromisos de su equipo y, según los informes más optimistas, podría regresar a finales de esta semana.

De acuerdo con el cronograma de los 76ers, se espera que pueda regresar el sábado para medirse a los Atlanta Hawks, si todo evoluciona de manera positiva.

Embiid se lastimó durante la victoria de los 76ers por 124-117 sobre Miami el pasado jueves. El equipo comunicó que una resonancia magnética realizada el sábado reveló la lesión, aunque no es de gravedad como en un principio se esperaba.

Embiid se lastimó en el compromiso del jueves ante Miami | Bill Streicher-Imagn Images

El centro de 31 años de edad vivía un gran momento en febrero, promediando 28.0 puntos por partido. En esta temporada, su décima en la NBA, tiene un average de 26.6 puntos, 7.5 rebotes y 3.9 asistencias por juego.

El entrenador de los 76ers, Nick Nurse, en la previa contra Boston, señaló que la ausencia de Embiid hace que tengan que ajustar mucho su plan de juego para los próximos partidos.

"Creo que, sin duda, es la anotación, la amenaza ofensiva", explicó Nurse. "Hay momentos en los que simplemente puedes darle el balón durante tramos del juego y mantener el marcador moviéndose, ¿cierto? Luego, creo que hay otras veces en las que nos toma un poco de tiempo intentar volver a la forma en que necesitamos jugar sin él y reaccionar a eso, pero definitivamente es la anotación".

Embiid se ha caracterizado en su carrera por no solo ser un jugador que pide la pelota en el poste. Su inteligencia hace que pueda armar el juego desde su posición, además que tiene un gran tiro de media distancia. Su ausencia complicará a los 76ers en los próximos partidos.

Philadelphia se ubica en la sexta casilla de la clasificación en la Conferencia del Este con récord de 33 victorias y 27 derrotas, con juego y medio de ventaja sobre el Orlando Magic, que viene mejorando conforme pasa la temporada regular.

