¿Quiénes son los jugadores con más apariciones en el Juego de Estrellas de la NBA?

El Juego de Estrellas de la NBA es uno de los grandes escaparates del baloncesto mundial. Eso sí, a largo de sus más de siete décadas de historia sólo un grupo muy reducido de luminarias ha logrado mantenerse en la élite lo suficiente como para acumular un número récord de selecciones.

En la cima de escogencias a este clásico de mitad de campaña aparece, cuándo no, LeBron James, quien en la edición del 2026, el próximo 15 de febrero, actuará en su All-Star número 22, cifra que refleja su extraordinaria longevidad competitiva.

El Rey resultó invitado al elitista evento representando a Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers, aunado a cosechar tres premios MVP (2006, 2008 y 2018), los tres con la entidad de Ohio. Asimismo, el veterano alero comanda la tabla vitalicia de dicho certamen en puntos, cortesía de 432.

El segundo lugar pertenece a Kareem Abdul-Jabbar, uno de los grandes íconos de la historia de la

NBA y quien participó en 19 Juegos de Estrellas El legendario ex pívot defendió a Milwaukee Bucks y Lakers, franquicias con las que construyó legados, ganando anillos. El dueño del skyhook totalizó 251 unidades en la cita de mitad de temporada, también segundo en el ranking.

KD está en la lista histórica de más apariciones en el Juego de Estrellas de la NBA | Darren Yamashita-Imagn Images

Kobe Bryant, uno de los jugadores más representativos del evento por su conexión con los aficionados y carácter competitivo, completa el podio. El otrora y fallecido escolta de los Lakers fue seleccionado en 18 ocasiones, siempre con la popular divisa californiana, y dejó una huella imborrable al conquistar cuatro premios de Más Valioso, la mayor cantidad del del All-Star junto con Bob Pettit.

Entretanto, el top 5 de escogencias históricas al Juego de Estrellas lo completan Kevin Durant y Julius Erving, cada uno con 16. Mientras el notable francotirador de los Houston Rockets se encuentra en las reservas para la venidera cita del Intuit Dome y reúne 268 puntos en representación de Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets y Phoenix Suns, más dos MVP, Doctor J nunca se ausentó del mencionado clásico en su travesía por la National Basketball Association, incluyendo la vieja ABA, bien sea como miembro de los extintos Virginia Squires y New York Nets, así como con Philadelphia 76ers.

Estos mitos no sólo dominan la clasificación eterna de inclusiones al Juego de Estrellas, representan distintas eras del baloncesto y poseen un denominador común: exhibieron capacidad de mantenerse durante muchos años en la cima, algo imprescindible para formar parte repetidamente del mayor espectáculo anual de la NBA.

Los jugadores con más apariciones en el Juego de Estrellas de la NBA

Jugador Número de selecciones Equipo con el que participó LeBron James 22 (incluyendo 2026) Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers Kareem Abdul-Jabbar 19 Milwaukee Bucks y Los Angeles Lakers Kobe Bryant 18 Los Angeles Lakers Kevin Durant 16 (incluyendo 2026) Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets, Phoenix Suns y Houston Rockets Julius Erving 16 (incluyendo la ABA) Virginia Squires, New York Nets y Philadelphia 76ers Tim Duncan 15 San Antonio Spurs Kevin Garnett 15 Minnesota Timberwolves y Boston Celtics Shaquille O'Neal 15 Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat y Phoenix Suns

