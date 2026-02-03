¿Jugará Austin Reaves con los Lakers ante los Brooklyn Nets?

Los Angeles Lakers necesitan ganar en casa de los Brooklyn Nets a fin de cerrar con marca exitosa su extensa gira de ocho encuentros, aunado a mantenerse cerca de la cuarta casilla en la Conferencia Oeste. De hecho, uno de los atractivos de dicho encuentro de este martes podría ser el retorno al tabloncillo de Austin Reaves.

Hay que recordar que el escolta de 27 años atravesaba por el mejor momento de su carrera cuando sufrió una distensión en su pantorrilla durante el Día de Navidad, el 25 de diciembre, que lo ha mantenido fuera desde entonces, mermando el transitar de unos californianos que han caído hasta la sexta posición en la mencionada conferencia.

No obstante, los Lakers anunciaron en su propio reporte de prensa que Reaves es duda para el choque ante Nets, motivo por el que varios medios creen que terminará ausentándose, tal y de la forma que ha ocurrido desde el pasado miércoles cuando se suponía retornaría a la acción.

"(Reaves) está día a día, partido a partido, como quieran llamarlo. Ojalá lo tengamos para el martes en Brooklyn, pero tiene que sentirse 100% seguro", había declarado el entrenador de Los Angeles, JJ Redick, en ESPN.

La lesión de pantorrilla ha sido especialmente delicada para el ascendente escopetero, quien ya ha tenido problemas recurrentes en esa zona durante la zafra, a pesar de que venía acumulando topes de su carrera en la NBA, gracias a 26.6 puntos de media, 5.2 rebotes, 6.3 asistencias y notables 87.3% en libres, 50.7% de campo y 36.5% en tiros de tres. De ese modo, en la organización de Hollywood existe una clara intención de no apresurar el regreso de Reaves, conscientes de que una reincorporación prematura podría derivar en complicaciones mayores, incluida una posible lesión en el tendón de Aquiles.

Austin Reaves aún no retorna a los Lakers | Stephen Lew-Imagn Images

Los Lakers poseen balance de 4-3 en esta gira, encontrando soluciones temporales al margen de ser evidente que necesitarán a un AR15 en plenitud si aspiran elevar su nivel en la segunda mitad del curso. Eso sí, cuando el jugador en cuestión vuelva a la duela, lo más probable es que tenga una limitación de minutos mientras recupera ritmo competitivo.

Luka Doncic habló sobre la lesión de Austin Reaves Reaves

Uno de los que ha pedido públicamente paciencia es Luka Doncic, quien conoce bien este tipo de lesiones, tras sufrir problemas similares en los últimos años. El esloveno subrayó la importancia de que Reaves no regrese antes de tiempo y priorice su salud, aunque admitió que el equipo espera con ilusión dicho retorno.

"Sin duda, es difícil con una pantorrilla, He pasado por eso y no es una lesión fácil, así que sólo queremos que Austin esté sano. Si no está listo para volver, que no vuelva. Pero, obviamente, nos encantaría tenerlo y estamos deseando que eso pase", aseguró el balcánico en conferencia de prensa.

La conexión Doncic-Reaves fue una de las notas positivas del inicio de temporada en Lakers, por lo que el coach Redick confía en que esa química vuelva a marcar diferencias cuando el escolta esté listo para regresar.

Más noticias sobre Los Angeles Lakers