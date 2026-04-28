¿Jugará Austin Reaves con los Lakers en el Juego 5 de los playoffs ante los Rockets?

Houston tiene un problema. Austin Reaves, escolta estelar Lakers, tiene el visto bueno para jugar el quinto partido de la serie entre los Rockets y el equipo de Los Angeles, que se disputará este miércoles en el Crypto.com Arena, casa de los californianos.

Los dirigidos por Ime Udoka están contra la pared, tras caer en los primeros tres encuentros de la serie. Aunque consiguieron una victoria el domingo en el Toyota Center de Houston, el panorama luce complicado ahora que regresa Reaves.

Reaves apunta al Juego 5 contra Houston, después de estar un mes de baja por una lesión en el oblicuo. El escolta confía en volver a las canchas este miércoles, de acuerdo con Shams Charania de ESPN, quien agregó que su disponibilidad definitiva se decidirá horas antes del partido.

El escolta no juega desde el pasado 2 de abril, cuando se lesionó en una derrota ante el Oklahoma City Thunder en un duelo de temporada regular. En ese mismo compromiso, su compañero, Luka Doncic, también se lesionó.

La situación de Doncic parece un poco más complicada y los Lakers lo están guardando para una eventual semifinal de conferencia, aunque antes deben derrotar a los Rockets para avanzar. En el lado de Houston, Kevin Durant, su máximo anotador, sigue pasando dolencias en el tobillo y todo indica que no estará disponible.

Los Angeles Lakers star Austin Reaves is optimistic to return to action in Game 5 against the Houston Rockets on Wednesday night after missing about four weeks with a Grade 2 oblique strain, sources tell ESPN. Reaves will be a game-time decision for the third consecutive contest. pic.twitter.com/gT6nYaEPY1 — Shams Charania (@ShamsCharania) April 28, 2026

¿Cómo le fue a Austin Reaves en la temporada regular?

Reaves dejó en la temporada regular los mejores promedios de su carrera, con 23.3 puntos, 5.5 asistencias, 4.7 rebotes y 1.1 robos en apenas 51 partidos de temporada regular. Fue la temporada con menos partidos para el escolta, tras una etapa de ausencia en diciembre y enero por una lesión en la pantorrilla.

Se convirtió en un jugador fundamental en varios momentos de la temporada, aunque vale destacar que fue su temporada más accidentada en lo que va de su carrera. Para los Lakers es importante volver a contar con su afinado disparo desde la larga distancia.

¿Cuántos años le quedan de contrato a Austin Reaves con los Lakers?

Reaves, de 27 años de edad, tiene una opción de jugador de 14.9 millones de dólares para la temporada 2026-27, la cual se espera que rechace para convertirse en agente libre. Estos podrían ser los últimos encuentros del escopetero con la camiseta de los Lakers, ya que no han existido importantes conversaciones sobre una renovación de contrato.

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