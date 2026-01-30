¿Jugará Jayson Tatum con los Boston Celtics durante la temporada 2025/26?

La histórica extensión que firmó Jayson Tatum con los Boston Celtics en el verano de 2024, cortesía de 314 millones de dólares hasta el 2030, fue una prueba de que en Massachusetts conciben al alero como su jugador franquicia.

Por tal motivo, no contar con el seleccionado a seis All Star en la actual campaña sigue siendo una noticia difícil de digerir para el entrenador en jefe, Joe Mazzulla, igual que para la gerencia verde. Hay que recordar que el alero de 27 años se recupera de una rotura del tendón de Aquiles derecho, sufrida en mayo durante las semifinales de la Conferencia Este versus los New York Knicks.

Claro está, en el TD Garden tienen razones para no largar la toalla, en relación a ver de vuelta en la duela a Tatum durante algún momento de la 2025/2026, especialmente en los eventuales playoffs.

Pues en declaraciones a la periodista Ramona Shelburne, el incluido cinco veces en el Equipo de la Temporada de la NBA dejó claro que no tomará decisiones apresuradas respecto a su retorno.

“(Tatum) quiere hacerlo bien a la primera, así que hay mucho en qué pensar", dijo Shelburne, ratificando que el medallista dorado con el Team USA en los Juegos Olímpicos de 2024 no ha tomado una decisión sobre si forzará para accionar en algún momento del presente ejercicio.

Jayson Tatum Reportedly Hasn't Made An Official Decision About Returning This Season And There Is Absolutely Nothing Wrong With That https://t.co/vnwOYs9ji0 pic.twitter.com/5ejy7aSdOO — Barstool Sports (@barstoolsports) January 29, 2026

Por su parte, JT sorprendió a periodistas la semana pasada en Detroit al hablar de la posibilidad de retornar a la cancha en algún momento de esta zafra. "No he dicho que no vaya a jugar esta temporada. No estoy haciendo rehabilitación seis días a la semana sin un propósito”, comentó el escopetero a los medios.

¿Cuál es el récord de los Boston Celtics en esta temporada?

Pese a no contar con su máxima estrella, el elenco de Nueva Inglaterra arribó a la jornada del viernes con marca de 29-18, ocupando el segundo lugar de la Conferencia Este, igualado con los propios Knicks.

De todas formas, los Celtics intentarán clasificar a playoffs con una de las mejores cuatro plazas de su conferencia, a fin de asegurar la localía en la primera ronda, y, quizás, en la segunda, indistintamente de la futura presencia de Tatum, dueño de 23.6 puntos de media con 7.3 rebotes, 45.9% de campo y 37.0% en triples a lo largo de ocho campañas en la NBA.

¿Quién ha sido el líder de los Celtics ante la ausencia de Tatum?

Con JT fuera todo el año, Jaylen Brown se ha consolidado como la principal opción ofensiva en los esquemas de Mazzulla, al punto que atraviesa la mejor temporada de su carrera, gracias a un promedio de 29.2 unidades por partido.

De hecho, el MVP de las Finales del 2024 no solo irá a su quinto Juego de Estrella; debutará en rol de titular en dicho clásico.

