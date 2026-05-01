¿Jugará Jayson Tatum el Juego 7 entre Celtics y 76ers?

Los Boston Celtics dejaron escapar la oportunidad de clasificar a las Semifinales del Este en un sexto partido ante Philadelphia 76ers, y ahora deberán poner toda la carne en el asador en un decisivo Juego 7, sin estar seguros que contarán con su máximo referente, Jayson Tatum.

Efectivamente, el equipo entrenado por Joe Mazzulla cayó 106-93 en Philadelphia y permitió que la eliminatoria se igualara, obligando a un cierre dramático este sábado por la noche en el TD Garden.

La presión es enorme para Boston. Una derrota en casa no sólo significaría una salida temprana de los playoffs 2026; además convertiría a los Celtics en el decimocuarto elenco en la historia en desperdiciar una ventaja de 3-1. Claro está, más allá del resultado, la principal preocupación surgió por la condición física de un Tatum que abandonó el sexto encuentro durante el tercer cuarto debido a molestias en la pantorrilla, generando incertidumbre inmediata entre los aficionados y el entorno de la organización.

Claro que el seis veces All Star de la NBA no regresó al duelo porque el cuerpo técnico que lidera Mazzulla decidió preservar a los titulares durante el último período. Con Boston abajo por 19 puntos al terminar el tercer parcial, el coach principal optó por no arriesgar a sus principales figuras en una remontada que parecía improbable.

Aunque el movimiento encendió alarmas, el periodista Shams Charania reveló que desde el entorno de los Celtics intentaron bajar la tensión, asegurando que no se trataba de una lesión grave y que la salida del alero respondió únicamente a una medida preventiva.

Jayson Tatum is expected to be good to go for Game 7 after experiencing tightness in his leg, per @ShamsCharania



“I’m told that Jayson Tatum told teammates after the game he’s fine, he’s good to go. So, I think the expectation in Boston is Game 7 Jayson Tatum is all good.” pic.twitter.com/OYKdsfCebi — NBACentral (@TheDunkCentral) May 1, 2026

“Ahora mismo, la situación es positiva. En Boston, todos le restan importancia a todo esto, incluso a la posibilidad de que sea una lesión. Joe Mazzulla negó rotundamente que se tratara de una lesión. Tatum declaró tras el partido que sólo sentía rigidez en la pierna. Me han dicho que habló con sus compañeros después del juego y que se encontraba bien y listo para jugar, así que, en Boston, se espera que Tatum esté listo para el séptimo partido", detalló Charania.

Antes de abandonar el compromiso, el integrante de cinco All-NBA registraba 17 puntos, 11 rebotes y tres asistencias en 28 minutos. Al margen de su producción ofensiva, su impacto en los tableros ha sido determinante durante la serie.

Hasta ahora, el líder mediático de los verdes promedia 23.3 unidades contra los 76ers, junto a 10.7 tableros y 6.8 pases de anotación. Asimismo, ha compartido responsabilidades ofensivas con Jaylen Brown, quien comanda al tradicional equipo en puntos, con medias de 24.5.

Más contenido de NBA