¿Jugará Joel Embiid el Juego 3 de las Semifinales del Este ante los Knicks?

Los Philadelphia 76ers llegan al Juego 3 de las Semifinales del Este con más dudas que certezas. Luego de caer en los dos primeros encuentros frente a los New York Knicks en el Madison Square Garden, la gran preocupación del elenco que entrena Nick Nurse gira en torno al estado físico de su teórico referente, Joel Embiid.

De ese modo, el USA Today reportó que el conjunto de la Ciudad de la Fraternidad etiquetó al estelar centro como "cuestionable" para el choque de la noche del viernes. La ausencia del gigante camerunés sería un golpe importante para unos Sixers que necesitan reaccionar rápidamente para evitar quedar al borde de la eliminación.

Embiid arrastra molestias en la cadera derecha y un esguince en el tobillo derecho, problemas físicos que ya lo dejaron fuera del segundo compromiso de la serie disputado en Nueva York. El siete veces All Star viene atravesando otra temporada marcada por las lesiones, a pesar de haber sido determinante recientemente en la remontada histórica ante los Boston Celtics en la primera ronda de los playoffs.

Tras aquella épica clasificación, el pívot africano incluso pidió públicamente a los aficionados de los 76ers que evitaran vender sus entradas a seguidores de los Knicks, recordando lo sucedido en la postemporada de hace dos años, cuando el Xfinity Mobile Arena (ex Wells Fargo Arena) fue prácticamente tomado por fanáticos neoyorquinos durante una eliminatoria de ronda inicial.

76ers star Joel Embiid is listed as questionable for Game 3 with a right ankle sprain and right hip soreness.



Embiid missed Game 2 as Philadelphia went down 2-0 in the East semis vs. the Knicks. pic.twitter.com/neVFXEESrI — Yahoo Sports (@YahooSports) May 8, 2026

No obstante, ahora la incertidumbre no sólo pasa por el ambiente en las tribunas; también por la posibilidad de que su principal estrella no pueda estar presente en la duela. Embiid regresó hace poco tiempo de una apendicectomía de emergencia y apenas dos semanas después volvió a competir para intentar liderar a su equipo en playoffs.

Claro está, las lesiones no han dado tregua al interno de 32 años, quien durante la finalizada campaña regular volvió a perderse una cantidad considerable de partidos, incluyendo ausencias por molestias en el oblicuo, problemas en la rodilla y dolor en la espinilla. Además, en la 2024/2025 estuvo limitado por una persistente lesión en la rodilla izquierda que incluso requirió cirugía.

Con la serie 2-0 a favor de los Knicks, los 76ers enfrentan un momento decisivo en la justa y todas las miradas apuntan nuevamente al estado físico de Embiid, ya que su reemplazo en los esquemas del coach Nurse, el veterano Andre Drummond, es un buen protector del aro pero aporta muy poco en ataque.

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