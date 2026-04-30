¿Jugará Kevin Durant contra los Lakers en el Juego 6 de los playoffs?

La serie entre Houston Rockets y Los Angeles Lakers continuará sin una de sus principales figuras. Es que Kevin Durant no logró recuperarse a tiempo de la lesión que arrastra en el tobillo izquierdo y quedará descartado para el sexto encuentro de la eliminatoria, programado para este viernes, noticia que representa un golpe importante para la divisa texana, que ha logrado mantenerse con vida en la serie gracias a dos victorias consecutivas, tras caer en los primeros tres desafíos.

Hay que que acotar que KD atraviesa un complicado panorama físico desde el inicio de la serie. El veterano alero no pudo disputar el primer partido debido a molestias en el tendón de la rodilla derecha; sin embargo, regresó para el segundo compromiso y tuvo una destacada actuación, registrando 23 puntos en 41 minutos sobre la duela, pero sufriendo una contusión ósea en el citado tobillo.

Desde entonces, el dueño de cuatro campeonatos de anotación en la NBA ha permanecido fuera de actividad y el cuerpo médico de los Rockets mantiene cautela con su recuperación. De acuerdo con reportes de Shams Charania, dicha lesión necesita al menos dos semanas de reposo y tratamiento antes de considerar un regreso competitivo, lo que prácticamente descarta al doble MVP de las Finales para un hipotético Juego 7.

Breaking: Kevin Durant will miss Game 6 in the Rockets-Lakers series, sources tell @ShamsCharania.



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El panorama no deja de ser desafiante para los espaciales, quienes han conseguido respuestas colectivas para mantenerse en la pelea ante los Lakers. A pesar de la ausencia de una de sus principales estrellas y su máximo anotador, el equipo que entrena Ime Udoka mostró carácter y capacidad de reacción, ganando dos careos seguidos, incluyendo el de la noche del miércoles en Los Angeles, y reduciendo la diferencia en la eliminatoria.

¿Cuáles fueron los números de Kevin Durant en la temporada regular?

A sus 37 años, Durant continúa siendo uno de los basquetbolistas más influyentes de la liga, tanto que a lo largo de la ronda regular disputó 78 partidos y promedió 26.0 puntos, 5.5 rebotes y 4.8 asistencias con 87.4% en libres, 52.0% de campo y 41.3% en triples, reafirmando su importancia dentro del esquema de Udoka y su impacto. De hecho, su ausencia no sólo afecta el rendimiento de Houston en ataque; también hace que el club pierda liderazgo y experiencia en escenarios de alta presión.

Mientras los Rockets se preparan para un nuevo desafío, la incertidumbre sobre el estado físico del 16 veces All Star seguirá entre los temas principales en la serie contra Lakers.

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