¿Jugará Luka Doncic el Juego 3 de las Semifinales del Oeste entre Lakers y Thunder?

La situación para Los Angeles Lakers comienza a volverse crítica en plenas Semifinales del Oeste. Sin Luka Doncic disponible, el equipo californiano enfrentará el tercer partido de la eliminatoria contra el Oklahoma City Thunder con la presión al máximo y al borde de quedar prácticamente eliminado de la pelea por el anillo.

En efecto, la franquicia de Hollywood confirmó oficialmente que el astro esloveno no accionará el Juego 3 debido a la distensión en el tendón de la corva sufrida el pasado 2 de abril, precisamente, ante OKC. Desde aquella lesión, el Wonder Boy permanece fuera de actividad y ya acumula más de un mes sin disputar un desafío, aunado a perderse los nueve encuentros de su escuadra en estos Playoffs de NBA, incluyendo el de la noche de este sábado.

La ausencia del ex base de Dallas Mavericks sigue siendo un golpe durísimo para las aspiraciones de los Lakers, en especial frente a un Thunder que ha mostrado solidez, intensidad y profundidad durante toda el curso. De hecho, Oklahoma City aprovechó esos argumentos en el segundo compromiso, imponiéndose con autoridad 125-107 para tomar ventaja de 2-0.

Lakers injury report for Game 3: pic.twitter.com/a6AjTKkZPT — Dave McMenamin (@mcten) May 9, 2026

Es cierto que existía cierta esperanza entre los aficionados angelinos por ver a Doncic en el tercer choque; no obstante, el propio escopetero había enfriado las expectativas días atrás. En declaraciones recientes a medios que cubren a su club, Luka reconocía que no esperaba una recuperación milagrosa que le permitiera volver de inmediato para intentar cambiar el rumbo de la serie.

"Es muy frustrante no poder ayudar a los Lakers. No creo que la gente entienda lo frustrante que es. Todo lo que quiero hacer es jugar al baloncesto, especialmente en esta época. Pero lo normal es que esta lesión tarde en curar ocho semanas", detallaba el balcánico.

Para Los Angeles, el panorama podría complicarse mucho si también cae en el tercer cotejo. Es que un déficit de 3-0 sería prácticamente irreversible en una eliminatoria de playoffs y obligaría a la organización a pensar principalmente en el futuro y no en una remontada histórica. En ese escenario, la prioridad pasaría por cuidar la recuperación total de Luka y evitar cualquier riesgo innecesario de cara a la próxima campaña.

Mientras tanto, Oklahoma City tiene frente a sí una oportunidad inmejorable para consolidarse como uno de los grandes candidatos al título y demostrar que su dominio en la Conferencia Oeste y su campeonato de la 2024/2025 no han sido casualidad.

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