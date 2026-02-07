¿Jugará Luka Doncic con los Lakers el sábado ante los Warriors?

Los Angeles Lakers desconocían el viernes si contarían con Luka Doncic para el duelo sabatino frente a los Golden State Warriors, recordando que el astro esloveno sufrió una lesión muscular el jueves ante los Philadelphia 76ers.

Es que el seleccionado a seis Juegos de Estrellas de NBA no volvió para la segunda mitad en la victoria contra los 76ers debido a un problema en el tendón de la corva de su pierna izquierda el cual, tras el examen de resonancia magnética, se determinó que fue una distensión.

Después del triunfo ante los Sixers, el entrenador de los angelinos, JJ Redick, explicó a los medios que Luka debía someterse a una resonancia, pero se mostraba moderadamente optimista a la hora de expresar su esperanza de que el problema físico de su estrella no fuera de larga duración.

De esa forma, el medio Yahoo Sports reveló recientemente que Doncic no estará en el careo en que los Lakers recibirán a los Warriors en el Crypto.com Arena, vital para los entrenados por Redick, quienes de ganar saltarán a la cuarta casilla en solitario del Oeste. Eso sí, se desconoce cuándo regresará a la duela el ex Dallas Mavericks, aunque es factible que lo haga la próxima semana.

Luka Doncic (left hamstring strain) has been ruled OUT for Saturday’s game against the Warriors, the Lakers announced. pic.twitter.com/YXeRwxnW9H — Yahoo Sports (@YahooSports) February 7, 2026

La baja del balcánico supone un golpe importante para Los Angeles, especialmente por el momento que atraviesa el armador, actual líder de la NBA en anotación con 33.4 por partido y siendo pieza fundamental en el funcionamiento ofensivo del afamado equipo a lo largo del curso. Su impacto va más allá de su facilidad para anotar, ya que también es el principal generador de acciones y referencia en los momentos decisivos.

Asimismo, la lesión de Luka llega a pocos días del All Star programado para el 15 de febrero en Inglewood, a las afueras de LA, evento para el que Doncic había sido seleccionado como titular gracias a su destacado rendimiento en la 2025/2026.

Dentro del vestuario de púrpura y oro la preocupación es evidente, tanto que Austin Reaves, uno de los compañeros más cercanos del europeo, destacó a la agencia AFP la importancia del primero para el club, una vez acabó la gira de ocho compromisos a domicilio. “Lo necesitamos. Es nuestro mejor jugador y el motor de muchas de nuestras actividades".

Igualmente, el conjunto del sur de California deberá reajustar su esquema en los dos costados de la cancha para afrontar un exigente compromiso ante unos Warriors que tienen la urgencia de ganar para acercarse a puestos directos de playoffs.

