¿Jugará OG Anunoby con los New York Knicks en las Finales de la Conferencia del Este?

Los New York Knicks mantienen la calma respecto al estado físico de OG Anunoby, quien continúa recuperándose de una lesión en el tendón de la corva sufrida durante la serie ante los Philadelphia 76ers.

Aunque el alero inglés se perdió los últimos compromisos del equipo de la Gran Manzana, dentro de dicha organización existe optimismo de que pueda estar listo para las Finales de la Conferencia Este.

Anunoby tampoco participó en el Juego 4 de la segunda ronda versus Philadelphia, ausencia que inevitablemente despertó preocupación entre los aficionados neoyorquinos. Sin embargo, la situación parece estar lejos de ser alarmante, ya que con los Knicks completaron la barrida sobre los 76ers, así que el cuerpo técnico liderado por Mike Brown ahora tiene margen suficiente para priorizar la recuperación total de una de sus piezas más importantes.

BREAKING: OG Anunoby (hamstring) has been ruled OUT for the Knicks’ Game 4 matchup vs. the 76ers, coach Mike Brown announced. pic.twitter.com/ByGRugpfju — Yahoo Sports (@YahooSports) May 10, 2026

Hay que recordar que el New York Post informó que el ex Toronto Raptors sufrió únicamente una “distensión leve” en el tendón de la corva durante el segundo partido de la mencionada serie. A pesar del historial físico de Anunoby y de antecedentes similares en postemporadas pasadas, el diagnóstico actual genera tranquilidad dentro de la popular franquicia.

A su vez, el periodista Stefan Bondy explicó la situación en un artículo publicado el pasado 7 de mayo. “No se trata del maestro bidireccional de Nueva York que también tiene un largo historial de lesiones y, hace sólo dos años, sufrió una distensión en el tendón de la corva que descarriló una racha de playoffs. Esta vez, los Knicks se salvaron por poco debido a que Anunoby sólo presenta una distensión leve y se le considera día a día".

Por el momento, los Knicks no establecieron una fecha exacta para el regreso del británico; de hecho, el coach Brown prefirió mantener cautela y reiteró a los medios de comunicación que su preponderante especialista defensivo será evaluado a diario. "Todo está relacionado con lo médico y comienza con (el personal de entrenamiento) los médicos y OG. Lo único que quiero es que me digan cuándo puede jugar".

La ventaja para el quinteto del Madison Square Garden es que consiguió avanzar rápidamente de fase en playoffs, lo que le permitirá disponer de varios días adicionales de descanso antes del inicio de las Finales del Este. En ese escenario, todo indica que Anunoby tendría casi una semana extra para completar su recuperación, argumento por el que, salvo contratiempo inesperado, debería accionar en el primer encuentro de la próxima serie.

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