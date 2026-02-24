Kevin Durant quiere jugar con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028

Kevin Durant no contempla cerrar todavía su etapa con la selección de Estados Unidos. Incluso, la actual figura de los Houston Rockets ha manifestado su intención de competir en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, lo que supondría su quinta participación en esta cita y la posibilidad de extender la plusmarca histórica.

En declaraciones al periodista Vincent Goodwill, el jerárquico alero fue claro sobre su deseo de seguir vistiendo la camiseta nacional. “Claro que sí, quiero jugar. Me encantaría, pero tengo que mantenerme en mi mejor nivel.

Es que los 25.8 puntos de media con 5.4 rebotes, 4.5 asistencias y 40.3% en triples que ostenta KD en la actual campaña de NBA demuestran que desea representar a su selección por méritos deportivos. "Quiero rendir en la cancha y hacer que Grant Hill (director ejecutivo del Team USA) o quien tome las decisiones quieran incluirme en el equipo, no sólo por mi experiencia. Quiero seguir demostrando que puedo ayudar a ganar". Hoy, sí siento que voy a poner mi nombre en esa lista", señaló el despiadado tirador.

Con 37 años, Durant afrontaría el torneo en Los Angeles como uno de los jugadores de mayor edad del plantel (o el más veterano). Sin embargo, intentaría apoderarse de la que sería su quinta medalla dorada en Olímpicos, tras las cosechadas en Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 (celebrado en 2021) y París 2024, lo que ya es un récord en la competición.

Kevin Durant says he wants to play in 2028 Sumer Olympics https://t.co/NXS0tN2mTM pic.twitter.com/2DELbH8X1n — New York Post (@nypost) February 23, 2026

Asimismo, el MVP de las Finales de la NBA en 2017 y 2018 es el máximo anotador vitalicio de la selección estadounidense en anhelado evento, gracias a 518 puntos acumulados, al tiempo de haber sido el Más Valioso en la edición de Tokio, luego de firmar 29 unidades en la final contra Francia.

Claramente, el dueño de 16 invitaciones al All-Star Game es uno de los anotadores más eficientes de su generación, mientras que su volumen de minutos en el actual curso (36.6 de promedio y ha accionado en 53 de los 56 desafíos de los Rockets) también demuestra durabilidad, a pesar de su veterana edad.

De igual forma, Durant dejó entrever que parte de su motivación nace de las comparaciones constantes entre el baloncesto estadounidense y el europeo, especialmente ante el auge de estrellas internacionales en la NBA. "No me gusta la discusión sobre el estilo de juego de Estados Unidos contra Europa. Todo lo que oigo es: 'los europeos lo hacen bien, pero los estadounidenses lo hacen mal'. Son muchas tonterías".

De concretarse su presencia en 2028, el MVP de la 2013/2014 podría superar a Carmelo Anthony como el basquetbolista con más partidos disputados para el Team USA en unos Juegos Olímpicos, consolidando de mejor manera su legado FIBA.

