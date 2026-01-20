Kevin Durant supera a Dirk Nowitzki en la lista histórica de puntos: ¿A cuánto está de Michael Jordan?

Kevin Durant continúa consolidando su legado como uno de los mejores anotadores de siempre en la NBA. Pues Dirk Nowitzki y Michael Jordan pueden dar fe de ello.

De hecho, el seleccionado a 15 All Star (quizás vaya a su decimosexto en febrero próximo) alcanzó un nuevo logro al superar al legendario ala-pívot alemán y colocarse en el sexto puesto de la lista histórica de encestadores de la prestigiosa competición estadounidense.

Durant, quien defiende a los Houston Rockets desde este curso, su decimoctavo en la National Basketball Association, llegó al encuentro frente a los New Orleans Pelicans con la necesidad de anotar 17 puntos para rebasar la marca de Nowitzki, quien sólo representó a los Dallas Mavericks. Finalmente completó 18 tantos, así que alcanzó los 31.561 de carrera para posicionarse en un nuevo escalafón y mirar ahora hacia el quinto peldaño, en poder del propio Jordan, dueño de 32.292 unidades en 15 ejercicios repartidos con Chicago Bulls y Washington Wizards.

KD PASSES DIRK FOR 6th ON THE ALL-TIME SCORING LIST 🤩 pic.twitter.com/WLTAofswqU — NBA (@NBA) January 19, 2026

"Siempre dije que quería ser respetado, venerado por mis compañeros, por la ciudad, por los medios, por todos los que ven el partido, y sentía que Dirk era la personificación de eso", dijo Durant a la AP después del choque contra Pelicans. "Intento emular lo máximo posible a los grandes jugadores, pero aprendí mucho de Dirk; de hecho, él lo sabe".

Asimismo, este nuevo hito arriba días después de que KD derribara al mítico Wilt Chamberlain, autor de 31.419 puntos en 14 campañas, y que ha sido relegado al séptimo lugar vitalicio del preponderante renglón.

Dueño de cuatro títulos de máximo anotador en la NBA, el segundo pick del draft de 2007 es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, ya que cosecha 27.2 unidades de media en su trayectoria, con 88.2% en libres, 50.2% de campo y 39.0 en triples, al tiempo de conseguir dos anillos de campeón, siendo MVP en ambas Finales, y sumar otro Más Valioso, pero en ronda regular y 11 escogencias a alguno de los Mejores Equipos de la Temporada.

Entretanto, el alero de 37 años inició su travesía con Seattle SuperSonics, franquicia que se mudó tras 12 meses a Oklahoma City, donde nació el Thunder, y al que el excelso tirador puso en la élite global, antes de irse a los Golden State Warriors y obtener sus dos anillos de campeón; todo eso antes de representar a Brooklyn Nets y Phoenix Suns respectivamente. Por si fuera poco, es el único humano en poseer cuatro medallas doradas olímpicas, accionado para el Team USA.

Sin dudas, cada partido que pasa significa que Kevin Durant continúa escribiendo su nombre junto a los más grandes del baloncesto a modo vitalicio.

Los máximos anotadores en la historia de la NBA

Jugador Puntos LeBron James (activo) 42.727 Kareem Abdul-Jabbar 38.387 Karl Malone 36.928 Kobe Bryant 33.643 Michael Jordan 31.562 Kevin Durant (activo) 31.560 Dirk Nowitzki 31.560 Wilt Chamberlain 31.419 Julius Erving 30.026 Moses Malone 29.580

