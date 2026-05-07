Lakers anuncian el estatus oficial de Luka Doncic para el Juego 2 ante el Thunder

La preocupación crece en torno a la situación física de Luka Doncic. De hecho, el panorama no luce alentador para Los Angeles Lakers en su serie de semifinales del Oeste frente al Oklahoma City Thunder.

Es que la franquicia del sur de California confirmó que su máxima estrella en ataque seguirá fuera de las canchas para el segundo encuentro de la batalla contra el campeón de la NBA, debido a su prolongada distensión en el tendón de la corva, lesión que lo ha mantenido inactivo desde el 2 de abril.

Doncic sufrió el problema físico durante un partido disputado, precisamente, en Oklahoma City, pero en la zafra regular, y a partir de allí no ha podido volver a competir, acumulando ocho cotejos de ausencia en estos playoffs. Su baja ha impactado mucho en el rendimiento de Los Angeles, que comenzó la serie con una dura derrota por 108-90 versus un sólido y dominante Thunder en los momentos decisivos de dicho primer juego.

JUST IN: The Lakers officially confirm Luka Doncic will miss Game 2 in Oklahoma City. — Legion Hoops (@LegionHoops) May 6, 2026

¿Cuándo puede volver a jugar Luka Doncic con los Lakers?

Más allá de la confirmación oficial de su ausencia, fueron las recientes declaraciones de Luka las que terminaron por apagar buena parte de la esperanza de los aficionados angelinos. Hay que recordar que durante una conferencia de prensa en LA, el mayor anotador de toda la liga en la finalizada justa clasificatoria dejó claro que el tiempo estimado de recuperación sigue siendo de aproximadamente ocho semanas, plazo que prácticamente lo dejaría fuera del resto de la serie.

Si la recuperación avanza según lo previsto, el ex Dallas Mavericks apenas tendría posibilidades de regresar cerca de un eventual séptimo partido contra OKC. No obstante, dentro del entorno de los Lakers existe cautela, ya que forzar el regreso del astro podría representar un riesgo importante para su estado físico a largo plazo.

Mientras tanto, Oklahoma City buscará aprovechar la situación y aumentar su ventaja en la llave. A pesar del triunfo en el primer duelo, Shai Gilgeous-Alexander no tuvo su mejor actuación ofensiva, terminando con 18 puntos y siete pérdidas de balón; claro está, el Thunder logró imponer condiciones gracias a su profundidad en el roster y la intensidad defensiva.

Ahora, el segundo encuentro se perfila como uno clave para el futuro de la eliminatoria. Si los entrenados por Mark Daigneault logran colocarse 2-0 antes de viajar a Hollywood, los de JJ Redick quedarían contra las cuerdas y se verían obligados a enfocarse más en proteger la salud de Doncic que en intentar una remontada histórica frente al mejor sembrado del Oeste.

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