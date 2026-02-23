Lakers inauguran estatua de Pat Riley: ¿Qué ganó en sus 9 años en el equipo?

Los Angeles Lakers rindieron homenaje a una de las figuras más influyentes de su historia. En efecto, la popular divisa de Hollywood inauguró la estatua en reconocimiento a Pat Riley en la Star Plaza, ubicada a las afueras del Crypto.com Arena.

La escultura de bronce, misma que mide 2.43 de altura, retrata al legendario entrenador en jefe con uno de sus icónicos trajes de Giorgio Armani, símbolo del estilo que marcó la era del "Showtime" en la década de los 80.

La citada estatua fue colocada junto a las de Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson, pilares fundamentales de los cinco anillos de NBA conquistados por la franquicia de púrpura y oro durante aquella etapa dorada. Riley se erigió inicialmente en asistente durante el primer campeonato de Lakers en dicho ciclo, previo a asumir como entrenador principal en 1981 por decisión del entonces propietario Jerry Buss.

Pat Riley's statue has been unveiled in Los Angeles!



9 years.

7 finals.

4 championships.



Congrats to the Godfather of Showtime 👏 pic.twitter.com/QvwBuGuvGZ — NBA (@NBA) February 22, 2026

Sin experiencia previa como DT llevó al equipo a disputar siete Finales de la NBA en nueve temporadas, obteniendo cuatro anillos y creando el legado del baloncesto espectáculo con el mencionado "Showtime". Las coronaciones con el actual ejecutivo del Miami Heat como director técnico de los californianos llegaron en 1982 ante Philadelphia 76ers, en 1985 y 1987 contra Boston Celtics, y en 1988 versus Detroit Pistons.

A sus 80 años de edad, quien también entrenara a los New York Knicks y al propio Heat, siempre ha reconocido que su identidad profesional se forjó en Los Angeles, donde acumuló dos décadas en plan de jugador, comentarista y estratega, sumando seis títulos con el uniforme púrpura y oro.

Durante la ceremonia, Abdul-Jabbar y Johnson destacaron la influencia de Riley en la construcción del legado ganador del equipo. Incluso, Magic expresó con emoción que, “cuando dicen ‘ciudad de campeones’, podemos mirarte como uno de los arquitectos de ese eslogan. Has hecho más por nosotros de lo que jamás podríamos agradecerte”.

El evento también contó con la presencia de la aún dueña de la franquicia del sur de California, Jeanie Buss, igual que la leyenda del Heat, Dwyane Wade, y el actor Michael Douglas, quien recordó con humor cómo se inspiró en la imagen elegante de Riley para su papel en Wall Street, dirigida por Oliver Stone.

Changed the culture.

Built the dynasty.

Defined what it means to be a Laker.

Forever in bronze. 💜💛



The Lakers officially unveil Pat Riley's statue in Star Plaza. pic.twitter.com/dCV5Uo4z4H — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) February 22, 2026

De igual forma, otros iconos del club del calibre de James Worthy, Jamaal Wilkes y Shaquille O'Neal, quien envió un mensaje en video, se sumaron al reconocimiento. Por otro lado Kareem, Magic, Shaq, Kobe Bryant, Elgin Baylor, Jerry West y el ex locutor Chick Hearn son las figuras que poseen estatuas a las afueras de la arena de los Lakers, ahora junto a Riley.

El discurso de Pay Riley

Evidentemente, el antiguo entrenador de los angelinos pronunció un emotivo discurso al momento de develarse su escultura, reflejo de su impacto en una organización de pegada histórica y comercial.

"El tiempo ha pasado tan rápido que siento que en todo lo que he hecho he sido bendecido. Estuve rodeado de grandeza", comentó un Riley quien agregó lo siguiente: "Esa estatua está cargada con todos nosotros, los que hicimos juntos ese viaje mágico".

Más noticias sobre Los Angeles Lakers