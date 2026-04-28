Lakers estarían interesados en adquirir en un cambio a Kevin Durant para la temporada 2026/27

El futuro de Kevin Durant vuelve a ocupar el centro de la conversación en la NBA. A pesar de mantenerse como una de las figuras más productivas de la liga, el veterano alero podría convertirse en protagonista de uno de los mayores movimientos del próximo mercado, y, cuándo no, vinculado a Los Angeles Lakers.

Efectivamente, diversos reportes señalan que los Houston Rockets estarían evaluando distintos escenarios para remodelar su roster y eso incluiría escuchar ofertas por el dos veces MVP de las Finales.

Dentro de ese panorama, los Lakers aparecen entre los equipos atentos a cualquier posibilidad de negociación. La franquicia del sur de California continúa buscando piezas de impacto para reforzar un proyecto que ahora gira alrededor de Luka Doncic, sin saber si continuarán Austin Reaves y LeBron James, por lo que la incorporación de otra superestrella encajaría dentro de sus aspiraciones competitivas.

Según el periodista Michael Pina, Houston no descarta cambios importantes durante el verano, especialmente después de una temporada en la que las expectativas no terminan de cumplirse por completo, ya que finalizaron quintos en el Oeste y pierden 1-3 la primera ronda de playoffs ante el propio elenco de Hollywood. "Los Rockets pensaron que KD era la pieza que les faltaba y, en cambio, existe la posibilidad de que lo conviertan en una vía para conseguir talento el próximo verano", agregó Pina.

Kevin Durant may have played his last game as a Houston Rocket, per @MichaelVPina.



The Heat, Celtics, Lakers, Pistons, and Knicks are some of the top teams with some level of interest in Durant. 🚨 pic.twitter.com/cWhglkj1Ls — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) April 27, 2026

Durant todavía mantiene un contrato importante, con dos años restantes y cerca de 90 millones de dólares garantizados; sin embargo, su nivel de juego continúa justificando el interés de numerosas divisas. De hecho y a pesar de acercarse a los 38 años, continúa siendo uno de los anotadores más eficientes del planeta y conserva la capacidad de cambiar el rumbo de un partido.

No en vano, el histórico alero disputó 78 partidos en la regular, su mayor carga de trabajo en años recientes, y promedió 26.0 puntos, 5.5 rebotes y 4.8 asistencias por encuentro, aunado a registrar excelentes porcentajes en tiros libres, de campo, triples. Sin dudas, su rendimiento lo coloca nuevamente como candidato a integrar uno de los equipos All-NBA.

Además de Lakers, varias franquicias con aspiraciones de anillo, incluyendo Boston Celtics y New York Knicks, monitorean la situación conscientes de que el campeón de anotación en cuatro oportunidades todavía puede marcar diferencias en postemporada y aportar experiencia en escenarios de alta presión.

No obstante, Pina considera que Houston no necesariamente recibiría una compensación equivalente a la inversión realizada cuando adquirió al tirador procedente de Phoenix Suns, básicamente debido a su edad y a que puede salirse de su acuerdo laboral en julio de 2027.

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