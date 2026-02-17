Lakers podrían adquirir a centro de los Cavaliers si LeBron James no regresa la próxima temporada

La próxima temporada baja apunta a ser decisiva para el futuro deportivo de Los Angeles Lakers. Es que tras varios años construyendo el proyecto alrededor de sus principales estrellas, en especial LeBron James, todo indica que el roster actual difícilmente se mantendrá intacto en la 2026/2027.

En este escenario, distintos analistas consideran probable que los californianos busquen incorporar un alero versátil o, más concretamente, un pívot capaz de aportar dinamismo, defensa y presencia constante en la pintura. Pues una de las teorías más comentadas en los últimos días surge del periodista Sam Quinn, quien plantea un eventual traspaso que llevaría a King James de vuelta a los Cleveland Cavaliers.

Según este planteamiento, el final del contrato de James y su elevado sueldo en este curso (52.6 millones de dólares) abrirían la puerta a una operación de sign and trade. De hecho, Quinn sugiere que, ante la dificultad de mantener ese nivel salarial en otro equipo, podrían explorarse fórmulas que permitan redistribuir acuerdos y facilitar un movimiento que beneficie a ambas partes.

Allí aparece el nombre de Jarrett Allen, actual centro de los Cavaliers y ex All Star. Con otros grandes pactos del equipo de Ohio aparentemente fuera de negociación, el gigante de 27 años sería una de las piezas más viables para un intercambio en el cual los Lakers adquirirían un interior de largo recorrido capaz de consolidarse como referencia defensiva y socio ideal en situaciones de pick-and-roll.

Asimismo, una operación de este tipo encajaría con la idea de construir los planes alrededor de Luka Doncic, quien debe ser la figura central a corto plazo; si es que no lo es ya. La llegada de un pívot atlético y fiable permitiría equilibrar el juego en el poste bajo y ofrecer nuevas variantes ofensivas, algo que dicha escuadra ha necesitado en las últimas temporadas.

Allen, por su parte, está firmando números sólidos en esta campaña, con promedios cercanos a los 15 puntos (14.6) y superando los ocho rebotes por encuentro (8.3), junto a un alto 62.3% de acierto en tiros de campo. Su perfil encaja con el anhelo de energía constante, defensa y eficacia cerca del aro, características especialmente valoradas en el sistema actual de la NBA.

Aunque por ahora se trata únicamente de una hipótesis, la propuesta refleja una realidad evidente: los Lakers se enfrentan a un verano de decisiones importantes, mismo en el que quizás no vuelvan a contar con LBJ.

