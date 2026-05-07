Lakers siempre supieron que Luka Doncic no jugaría la serie ante el Thunder

La situación de Luka Doncic continúa generando preocupación dentro de Los Angeles Lakers. Pues todo indica que la popular franquicia ya asumió que no contará con su estrella durante las Semifinales de Conferencia frente al Oklahoma City Thunder.

No en vano, el periodista Brian Windhorst aseguró en el programa Get Up que internamente los californianos ya manejaban desde hace días la eliminatoria bajo la idea de que su mejor anotador no regresaría a tiempo para cambiar el rumbo de esta batalla ante el campeón de la NBA.

"No creo que los Lakers se hayan hecho ilusiones de que vaya a regresar. Creo que han afrontado esta serie contra Oklahoma City Thunder sabiendo que no estará disponible. Luka lo expresó con claridad", señaló Windhorst.

El analista fue todavía más contundente al referirse a las expectativas de los aficionados angelinos. “Básicamente, lo que diría es que, como siento que todos los días aquí en Los Angeles me preguntan cuándo regresa Luka Doncic, pueden dejar eso de lado. Concéntrense en lo que los Lakers tienen que hacer esta noche (jueves) en esta serie. Luka no va a venir al rescate”.

The Lakers went into the series with the Thunder knowing Luka Doncic will not play at all, per @WindhorstESPN



(Via @GetUp) pic.twitter.com/Sg1xzl75bh — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) May 7, 2026

Las declaraciones de Windhorts reflejan la dura realidad que atraviesa el conjunto dirigido por JJ Redick, mismo que empezó la actual eliminatoria versus OKC con una contundente derrota 108-90. Aunque LeBron James respondió con 27 puntos y una gran efectividad de campo, Los Angeles tuvo enormes dificultades ofensivas sin la presencia de Doncic, tanto que perdió 18 balones y recibió muy poco aporte de jugadores como Austin Reaves, quien apenas anotó ocho unidades.

La ausencia del crack esloveno representa un golpe enorme para las aspiraciones de los hollywoodenses. Antes de lesionarse, el ex Dallas Mavericks registraba promedios de 33.5 puntos, 7.7 rebotes y 8.3 asistencias, números imposibles de reemplazar ante uno de los mejores equipos defensivos de la liga.

Asimismo, el propio balcánico reconoció recientemente que la recuperación tomaría alrededor de ocho semanas. Aunque ya comenzó a correr nuevamente, todavía no tiene autorización médica para participar en entrenamientos con contacto físico, aspecto clave considerando la complejidad de las lesiones del tendón de la corva.

Con la serie cuesta arriba y múltiples problemas físicos acumulándose, los de Redick necesitan encontrar respuestas rápidas. Mientras tanto, Oklahoma City parece tener el control absoluto de una lucha en la que, al menos por ahora, el Wonder Boy seguirá observando desde fuera.

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