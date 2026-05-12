LeBron James buscará en la agencia libre un equipo que le permita ser campeón de la NBA

LeBron James puso fin a la temporada de sus 41 años de edad, con la dolorosa eliminación en las Semifinales de la Conferencia Oeste, con un contundente 0-4 del Oklahoma City Thunder, un equipo que aplastó a Los Angeles Lakers.

James terminó contrato con la organización de Los Angeles con una gran muestra de compromiso y ética, tras cargar con el equipo en la postemporada ante la ausencia de Luka Doncic. Austin Reaves, quien también estuvo fuera en los primeros cuatro compromisos ante los Houston Rockets, y James mostró que todavía es un jugador que hace diferencias en la liga.

El reportero que cubre los Lakers, Dave McMenamin, sugiere que LeBron buscará firmar como agente libre con un equipo que le de la posibilidad de ganar un quinto campeonato en la liga, después de los dos obtenidos con el Miami Heat, uno con los Cleveland Cavaliers y el más reciente con los Lakers.

"Básicamente, desde el Juego de Estrellas en adelante, la cuestión es que LeBron seguirá jugando baloncesto en la NBA, pero ¿será en Los Angeles? Hay cinco o seis equipos a los que uno podría verlo irse de forma viable el próximo año. Si los Lakers son barridos, tendrán que convencer a LeBron, yo diría que hasta cierto punto, de que tienen un plan establecido para que regrese y compita por un campeonato. En esta etapa de su carrera, ese es el factor número uno que guía sus decisiones: ser capaz de competir por un campeonato", dijo McMenamin esta semana, antes del cuarto juego de la serie ante Oklahoma.

Lakers insider Dave McMenamin:



“Basically from the All-Star game and onward is that LeBron will continue to play NBA basketball but will it be in Los Angeles?… There’s five or six teams you could viably see him going to next year. The Lakers if they are swept here, will have to… pic.twitter.com/AAZMvc4yYs — Legion Hoops (@LegionHoops) May 11, 2026

James jugó la última temporada de su contrato de dos años por 101.4 millones de dólares que firmó como extensión con los Lakers. Tras el colapso del equipo contra Oklahoma, el veterano volvió a hablar sobre la posibilidad de ganar otro campeonato.

"No hay nada que necesite demostrar en esta liga... Lo he hecho todo, lo he visto todo", añadió James. "Simplemente ser capaz de competir y tratar de ganar campeonatos, ese ha sido siempre el factor motivador. '¿Cómo puedo competir por un campeonato?'", dijo James para The Athletic.

El veterano apareció en 60 partidos de temporada regular este año, la quinta cifra más baja de su carrera. Se perdió los primeros 14 partidos de la campaña debido a un problema de ciática. Sin embargo, terminó en un gran nivel y será buscado en la agencia libre.

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