LeBron James se confiesa: “Nunca me comparé con Michael Jordan”

A sabiendas de que se acerca el tramo final de su histórica carrera en la NBA, LeBron James vuelve a quedar en el centro de uno de los debates más intensos del deporte: quién merece ser considerado el mejor baloncestista de todos los tiempos, mesa en la que aparentemente sólo se sienta el Rey junto a Michael Jordan.

Aunque la comparación con el propio MJ parece inevitable, la actual estrella de Los Angeles Lakers nunca ha visto en dicha discusión una competencia directa. Al contrario, ha sido una oportunidad para valorar el impacto que el ícono de los Chicago Bulls tuvo en la vida y el desarrollo del nacido en Akron.

Durante una extensa conversación con ESPN, LeBron habló con sinceridad sobre la admiración que siente por Jordan, figura que marcó su infancia, mucho antes de dar el salto al profesionalismo. Incluso confesó que usar el número 23 representó una forma de rendir homenaje a quien considera una de las máximas inspiraciones de su carrera. "Espero haberlo enorgullecido al menos al usar el número 23", acotó el cuatro veces MVP tanto de la regular como de las Finales.

Asimismo, el mayor anotador histórico de la NBA siempre consideró que ambos poseen estilos completamente distintos. Mientras Jordan era un anotador nato con una mentalidad enfocada en buscar el tiro decisivo, LBJ construyó su identidad deportiva a partir de la creación de juego, la visión de cancha y su versatilidad.

LeBron weighs in on the popular GOAT debate between him and Michael Jordan.



The King hopes he has made His Airness proud wearing No. 23. 🐐 pic.twitter.com/nCTbAiBySp — theScore (@theScore) April 29, 2026

“Nunca me me comparé con Michael Jordan porque nuestros estilos son totalmente diferentes. He jugado como base-alero/alero-base toda mi vida. Siempre he buscado el pase”, agregó el antiguo referente de Cleveland Cavaliers y Miami Heat.

Claro está, King James también reconoció que el ganador de seis anillos de campeón con los Bulls tenía virtudes difíciles de igualar, especialmente en el juego de media distancia, el dominio en el poste y su obsesiva mentalidad competitiva. Por todo ello, estudió cuidadosamente cada detalle de la leyenda de Chicago para entender cómo lograba imponerse en los momentos más importantes. "Su voluntad de ganar. Creo que es una cualidad que todos conocemos y que todos queríamos imitar".

Por otro lado, quien se alzara, de momento, con cuatro Trofeos Larry O'Brien al campeón de la National Basketball Association, abordó una de las críticas más frecuentes sobre su legado: su récord de 4-6 en Finales, comparado con el invicto 6-0 del antiguo escolta. "Me molesta no haber tenido un mejor porcentaje de victorias individualmente en las Finales, pero que la gente intente convertirlo en algo negativo, ya no me molesta como cuando era más joven".

Con casi tres décadas en la liga, el Rey continúa defendiendo su legado mientras reconoce el peso histórico de Jordan, un jugador que, al margen del debate eterno, ayudó a moldear la carrera de una de las principales figuras del baloncesto moderno.

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