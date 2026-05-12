LeBron James tras la eliminación de los Lakers: "No sé qué me depara el futuro"

Los Lakers se vieron ampliamente superados por el Oklahoma City Thunder en las Semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA, con un contundente 4-0. No solo acabaron con las esperanzas del equipo de Los Angeles, sino que también forzaron el posible último encuentro de LeBron James con la camiseta del equipo oro y púrpura.

Los periodistas se acercaron al vestuario de los Lakers al finalizar el partido con el único objetivo de obtener pistas sobre el futuro de James, quien cumplió el segundo año de su última renovación con los Lakers.

"No lo sé, obviamente. Todavía tenemos muy reciente la derrota. No sé qué me depara el futuro", comentó James, según el reportero del equipo Mike Trudell. "Regresaré, me recalibraré con mi familia y hablaré con ellos, pasaré tiempo con ellos, y cuando llegue el momento, ustedes sabrán lo que decido hacer".

James, en la derrota de su equipo 110-115, registró 24 puntos, 12 rebotes y tres asistencias con un 8 de 18 en tiros de campo en el cuarto juego, pero falló una entrada a canasta a falta de 20 segundos que habría puesto a los Lakers por delante.

"Dejé todo lo que pude en la duela. Controlo lo que puedo controlar, y puedo salir de la cancha diciendo que, aunque odio perder, estuve concentrado en lo que debíamos hacer", dijo James. "Traté de asegurarme de que nuestros muchachos estuvieran enfocados en lo que necesitábamos hacer. Obviamente nos quedamos un poco cortos, pero no veo mi año como una decepción, eso es seguro".

James cumplió un papel de tercera estrella en los Lakers en su campaña 23, con 41 años de edad. Estuvo detrás de la sombra de Luka Doncic y Austin Reaves, aunque los problemas de lesiones de sus compañeros le obligó a tomar el mando de la ofensiva en los playoffs.

"Nunca he sido una tercera opción en mi vida. Ser capaz de prosperar en ese rol durante ese periodo de tiempo y luego tener que dar un paso atrás (hacia el rol principal)", comentó James, según Dan Woike de The Athletic.

James se convertirá en agente libre en este verano y todo indica que buscará un equipo contendiente al título. "No hay nada que necesite demostrar en esta liga... Lo he hecho todo, lo he visto todo", añadió James. "Simplemente ser capaz de competir y tratar de ganar campeonatos, ese ha sido siempre el factor motivador. '¿Cómo puedo competir por un campeonato?'", sentenció.

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