LeBron James sobre enfrentar al Thunder: "Es de los mejores equipos de la historia"

Si hay algo en lo que coinciden todos los miembros de Los Angeles Lakers en la previa al enfrentamiento ante el Thunder es en el respeto que han mostrado por el conjunto de Oklahoma, que según LeBron James es uno de los mejores equipos de la historia.

Oklahoma ha revolucionado la liga por su manera de jugar, con el título conseguido la temporada pasada y las tres campañas consecutivas como el mejor sembrado del Oeste. Mark Daigneault transformó al joven conjunto del Thunder en una máquina de conseguir victorias.

"Son uno de los equipos de baloncesto más históricos, tanto ofensiva como defensivamente, que nuestra liga haya visto. Y tienen a uno de los jugadores más eficientes en la historia de la liga y que probablemente será el MVP de nuevo. Así que no podemos descuidar los detalles si queremos darnos una oportunidad de ganar partidos", dijo James en el podcast que tiene con Steve Nash, Mind The Game.

"No podemos omitir detalles en el plan de juego. Y sabemos que no podemos detenerlo todo. Es imposible. Son así de buenos. Pero si podemos controlar lo controlable —que es no perder el balón, porque sabemos lo buenos que son interceptando pases y lo activos que son con las manos, además del atletismo y la velocidad con la que juegan— entonces podremos darnos una oportunidad. Y eso es todo lo que puedes pedir en la postemporada: una oportunidad para competir y luchar por ganar partidos”, añadió.

LeBron James on facing the Thunder:



“They’re one of the most historic basketball teams offensively and defensively that our league has seen. And they got one of the most, you know, efficient players in our league history and probably is going to be the MVP again. So we have to,… https://t.co/odEzaBDdN0 pic.twitter.com/Po7IjhrSUL — NBA Courtside (@NBA__Courtside) May 5, 2026

Los Lakers vienen de vencer en seis compromisos a los Houston Rockets, con una soberbia actuación de James, quien terminó con 23.2 puntos, 7.2 asistencias y 8.3 rebotes. Ante la ausencia de Luka Doncic, James mostró lo mejor de su juego en la postemporada.

Doncic está descartado para los dos primeros juegos en Oklahoma, aunque ya ha tomado práctica de tiros y podría apurar su regreso para cuando la serie se juegue en Los Angeles. Sin embargo, no hay una fecha de regreso confirmada.

El esloveno sufrió una distensión o desgarro de grado 2 en el isquiotibial izquierdo, en un juego contra Oklahoma de temporada regular, el pasado 2 de abril. Lo positivo para los Lakers es que tienen de regreso a Austin Reaves, quien volvió para el Juego 5 ante los Rockets, después de recuperarse de un desgarro de grado 2 en el músculo oblicuo izquierdo.

Las probabilidades no dan a los Lakers como favoritos, pero tampoco lo fueron ante los Rockets. En playoffs todo puede pasar y James está preparado para el reto que significa el Thunder.

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