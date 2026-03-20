LeBron James iguala el récord de Robert Parish de más partidos jugados en la historia de la NBA

LeBron James continúa agrandando su legado en la NBA. El alero de Los Angeles Lakers alcanzó la noche del jueves, ante el Miami Heat, una cifra histórica de partidos disputados de temporada regular, con 1.611, igualando el récord que durante casi tres décadas perteneció al antiguo pívot Robert Parish.

En efecto, El Jefe había mantenido en solitario esta marca desde mediados de los años 90, por lo que ahora comparte semejante honor con El Rey, quien suma este logro a una carrera repleta de hitos y reconocimientos individuales. Eso sí, el cuatro veces MVP tanto de la regular como de las Finales podrá dejar a un lado el sábado al ex referente de Boston Celtics (también representó a Golden State Warriors, Charlotte Hornets y Chicago Bulls), cuando su actual escuadra visite al Orlando Magic.

Por su parte JJ Redick, entrenador de Lakers, destacó a la agencia AP la mentalidad que ha acompañado a James para derivar este tipo de récords: "Creo que entiende la importancia de su posición y siempre habla de no hacer trampas y de reconocer que es uno de los más grandes de todos los tiempos. Eso conlleva una gran responsabilidad y él hace todo lo posible por estar a la altura".

LeBron James igualó a Robert Parish en partidos jugados de ronda regular de NBA | Isabella Frias-Imagn Images

La plusmarca en cuestión se añade a una lista impresionante de categorías históricas que LBJ ya lidera, tales como puntos, minutos y tiros de campo. Asimismo, la ex luminaria de Cleveland Cavaliers y el propio Heat ha establecido topes para cualquier profesional de la disciplina con 23 temporadas en activo, 22 selecciones al All-Star y 21 inclusiones en los Mejores Equipos de la contienda.

La hazaña cobra todavía más valor considerando el exigente calendario reciente de los Lakers, quienes debieron actuar en Houston la noche anterior, por lo que llegaron a Miami durante la madrugada del jueves. Sin embargo y pese a molestias físicas, incluyendo una artritis en el pie izquierdo y un golpe en el codo, la leyenda de 41 años de edad cumplió con su rutina y saltó a la duela del Kaseya Center para coleccionar un nuevo triple-doble, producto de 19 unidades, 15 rebotes y 10 asistencias.

De ese modo, el dueño de cuatro anillos de campeón de la NBA sigue ampliando su distancia respecto a otros basquetbolistas que continúan activos como Russell Westbrook; en consecuencia, todo indica que este nuevo registro absoluto quedará en sus manos durante bastante tiempo.

Por otro lado, el propio Parish había reconocido días atrás a Sirius Radio el mérito de King James a la hora de igualar o quebrar la barrera de los 1.611 encuentros. "Ningún jugador merece más romper ese récord de Ironman; ese récord de partidos disputados, que LeBron".

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