LeBron James y Lakers cambian de opinión y podrían negociar nuevo acuerdo

Los Angeles Lakers y el entorno de LeBron James mantienen abiertas todas las opciones sobre el tramo final de una de las carreras más legendarias en la historia de la NBA.

Es cierto que todavía no hay una decisión definitiva; sin embargo, crece la sensación de que ambas partes estarían cómodas prolongando su vínculo en Hollywood hasta el retiro del astro de 41 años, probablemente en 2027.

Según el periodista Jake Fischer, tanto la franquicia del sur de California como el personal de confianza que rodea a LeBron, encabezado por la agencia Klutch Sports, ve con buenos ojos la posibilidad de continuar juntos en el mediano plazo.

"Los Lakers y el equipo de LeBron, Klutch Sports, estarían encantados de mantener abierta la posibilidad de que esta colaboración en Los Angeles continúe. Creo que definitivamente no descartan la posibilidad de que James juegue su última temporada en 2026/2027 con los Lakers".

LeBron James camp and the Lakers are not ‘shutting the door’ on LeBron returning next season, per @JakeLFischer pic.twitter.com/FcfEoH1Jaa — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 14, 2026

A pesar de este escenario, el futuro del cuatro veces campeón de la NBA sigue sin estar completamente definido. En los últimos meses han circulado múltiples rumores que lo vinculan con un eventual regreso a los Cleveland Cavaliers, la divisa donde inició su carrera y con la que ganó su histórico título en 2016, en su segunda etapa; mientras que también se ha especulado sobre una posible llegada a los Golden State Warriors, lo que supondría una alianza inesperada con antiguos rivales, incluyendo el mítico armador Stephen Curry.

De momento, lo único claro es que el nombrado en cuatro ocasiones MVP de la regular y de las Finales continúa a un nivel alto, incluso en su campaña número 23 en la prestigiosa liga. No en vano, esta misma semana fue reconocido con su su premio número 70 de Jugador de la Semana, reafirmando su impacto directo en el rendimiento competitivo de unos Lakers que finalizaron cuartos en el Oeste, así que empezarán en casa los playoffs, en una serie al mejor de siete partidos contra Houston Rockets.

Asimismo, LBJ ha dejado números sobresalientes en lo que va de abril, cortesía de 24.0 puntos de media con un impresionante 56.3 % en tiros de campo y 50.0 % desde la línea de tres, aunado a 6.0 rebotes, 9.7 asistencias y 3.0 robos en apenas 27.0 minutos por encuentro. Con este nivel de producción y vigencia, el desenlace de la trayectoria del Rey se mantendrá como uno de los temas más atractivos en la NBA.

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