LeBron James llega a 12.000 asistencias: ¿Quién son los 3 jugadores que lo superan en la historia?

En el tramo final de su histórica carrera, LeBron James continúa desafiando cualquier parámetro conocido dentro de la NBA.

Más que perseguir récords, el hoy astro de Los Angeles Lakers redefine constantemente dichas plusmarcas, consolidando una trayectoria que sigue ampliando los límites de la grandeza deportiva.

No en vano, James sumó la noche del viernes ante Phoenix Suns un nuevo hito a su ya impresionante legado en la elitista competición, ya que se convirtió en el cuarto jugador en la historia en alcanzar las 12.000 asistencias. Se trata de un renglón que, tradicionalmente, ha sido dominio casi exclusivo de bases puros; es decir, especialistas en la conducción y organización ofensiva.

Sin embargo, la trayectoria de LeBron nunca ha seguido moldes convencionales. Desde su llegada a la liga hace más de dos décadas, el alero nacido en Akron ha demostrado una versatilidad única, evolucionando con el paso del tiempo hasta convertirse en uno de los basquetbolistas más completos que ha visto este deporte; pues este nuevo logro refuerza dicha condición.

Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the 4th player in NBA history to reach 12,000 career assists! pic.twitter.com/wsLo5FZskk — NBA (@NBA) April 11, 2026

A lo largo de 22 temporadas, el Rey ha combinado su capacidad para castigar el aro, misma que lo llevó a erigirse en el máximo anotador histórico de la NBA, con una visión de cacha privilegiada. Por ende, ya se ubica entre los mejores pasadores de todos los tiempos, sólo por detrás de nombres legendarios como John Stockton (15.806), Chris Paul (12.552) y Jason Kidd (12.091).

Lo que hace aún más extraordinario este logro es el contexto en el que se produce, considerando que a sus 41 años, LBJ continúa siendo una pieza central en el esquema de su equipo, Lakers, al margen de las lesiones de Luka Doncic y Austin Reaves, tanto que promedia 7.2 asistencias en la 2025/2026.

En fin, lejos de adoptar un rol complementario, King James mantiene un nivel de influencia que muchos jugadores jóvenes todavía intentan alcanzar. A lo largo de su carrera, que incluye sus dos etapas en Cleveland Cavaliers y sus gloriosos cuatro años en Miami Heat, LeBron ha asumido simultáneamente el peso anotador y la generación de juego, combinación poco común en la historia de la National Basketball Association.

Por si fuera poco, mientras otros jugadores ven disminuir su protagonismo con el paso de los años, el Rey sigue liderando o protagonizando ofensivas, interpretando defensas en tiempo real y generando oportunidades con una consistencia asombrosa. Prestaciones longevas que se hacen irrepetibles.

Los 4 jugadores con 12.000 asistencias en la NBA

Jugador Asistencias Equipos John Stockton 15.806 Utah Jazz Chris Paul 12.552 New Orleans Hornets, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors y San Antonio Spurs Jason Kidd 12.091 LeBron James 12.000 Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers

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