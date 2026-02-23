LeBron James se convierte en el primer jugador con 43.000 puntos en la temporada regular de la NBA

LeBron James continúa ampliando su legado en la NBA con un nuevo hito histórico. Efectivamente, el veterano alero de Los Angeles Lakers se convirtió la noche del domingo en el primer jugador en alcanzar los 43.000 puntos en temporada regular, cifra que reafirma su lugar entre los más grandes.

El nuevo récord del Rey llegó durante la derrota de los angelinos 111-89 ante Boston Celtics, gracias a una bandeja en penetración a mitad del tercer cuarto, en una acción que pasó a formar parte de los libros vitalicios, pese al resultado adverso para su elenco.

King James finalizó el encuentro con 20 unidades, cinco asistencias, cuatro rebotes, dos robos y un tapón en 34 minutos sobre la duela. Aunque el revés opacó parcialmente la celebración, el logro individual del nacido en Akron volvió a poner en perspectiva su extraordinaria longevidad y consistencia.

Al margen de seguir ampliando su ventaja histórica en anotación (43.008) respecto a su escolta en el ranking, Kareem Abdul-Jabbar (totalizó 38.387), el ganador de cuatro MVP tanto de la regular como de las Finales de NBA sigue siendo una pieza clave en el andamiaje del club de Hollywood. No en vano, a principios de mes recibió su vigesimosegunda selección al Juego de Estrellas, ampliando otra plusmarca que habla de su impacto sostenido pasadas las dos décadas.

Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the 2nd player in NBA history to reach 1,600 career games! pic.twitter.com/tlYclulYWr — NBA (@NBA) February 22, 2026

Ya en lo que va de curso, el alero de 41 años de edad promedia 21.7 puntos, 7.2 asistencias, 5.7 rebotes y 1.1 robos en un total de 37 partidos disputados, números que muchos basquetbolistas en plenitud física envidiarían.

Sin embargo, no todas las noticias son positivas en lo individual para LBJ, dado que el presente curso significará el final de una impresionante racha de 21 años siendo escogido para algunos de los equipos del All-NBA. Esto derivado de que la ex luminaria de Cleveland Cavaliers y Miami Heat no alcanzará el mínimo de 65 compromisos exigido por la competición para optar a cualquier distinción.

Mientras Los Angeles busca estabilidad en una Conferencia Oeste altamente reñida, su líder espiritual del último lustro continúa escribiendo capítulos inéditos. Pues la mencionada canasta de James añade un nuevo argumento a su legado, uno que parece no tener techo.

LeBron alcanza el segundo puesto en la historia con 1.600 partidos

Pero previo a su récord de puntos, LeBron ya había conseguido otro registro contra los Celtics en el choque del Crypto.com Arena.

Es que el mayor anotador de todos los tiempos en la NBA alcanzó los 1.600 desafíos oficiales en dicha competición, así que se mantiene segundo en el listado vitalicio, a 12 del líder, el ex centro Robert Parish (1.612 juegos).

