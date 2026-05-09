LeBron James revela lo que tienen que mejorar los Lakers para competir con el Thunder

Los Angeles Lakers regresan a casa con la obligación de reaccionar, tras quedar abajo 2-0 en estas Semifinales de Conferencia versus el monarca de la NBA, Oklahoma City Thunder.

Aunque el popular conjunto del sur de California ha mostrado momentos competitivos, guiado por LeBron James, y una estrategia sólida en territorio rival, la diferencia en el marcador final de los dos partidos evidencia el enorme reto que enfrenta el entrenador JJ Redick, sin Luka Doncic disponible.

Es que pese a la presencia de James y de Austin Reaves, los Lakers cayeron en ambos juegos por 18 puntos de diferencia, incluso después de haber tomado ventaja en el tercer cuarto del segundo encuentro. A pesar del esfuerzo colectivo y de algunos pasajes positivos, los de púrpura y oro no lograron sostener el ritmo y apenas ganaron uno de ocho períodos en el inicio de la eliminatoria contra un Thunder mucho más profundo, dinámico y efectivo en los momentos decisivos.

Tras la derrota de la noche del jueves, LBJ reconoció al periodista Ron Gutterman que el equipo tuvo buenos tramos, pero no alcanzó para completar un partido consistente durante los 48 minutos. "Jugamos bien a ratos. Creo que tuvimos buenos minutos hasta el tercer cuarto. Logramos una ventaja de cinco puntos en el tercero y luego ellos reaccionaron. En el último siguieron anotando; fueron muy buenos aprovechando los desajustes defensivos y cosas por el estilo. Teníamos un buen plan e intentamos ejecutarlo durante casi 48 minutos, pero no lo conseguimos”.

Entretanto, uno de los factores que más daño le ha hecho a Los Angeles son las pérdidas de balón. Los Lakers llegaron a esta instancia con problemas recurrentes en ese aspecto y Oklahoma City ha sabido capitalizar cada error, al punto que en los dos primeros duelos, forzó a los de Hollywood a acumular 39 pérdidas, que terminaron convirtiéndose en 46 unidades en favor del Thunder.

Sin embargo, el Rey no considera que ese sea el único problema de su club y aseguró que muchas de esas pérdidas llegaron producto de la agresividad ofensiva. "No lo sé. Hemos tenido oportunidades. Creo que en ataque hemos tenido muy buenas oportunidades, pero algunas no han entrado. Hemos penetrado en la zona. Sí, hemos tenido algunas pérdidas de balón, pero hoy (jueves) no hubo tantas pérdidas innecesarias. Algunas fueron por agresividad y no nos preocupa".

En definitiva, los pupilos de Redick todavía mantienen esperanzas de remontar la serie; no obstante, necesitarán rozar la perfección para evitar quedar al borde de la eliminación.

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