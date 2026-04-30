LeBron James se convierte en el único jugador con 500 robos en la historia de los playoffs de la NBA

Con LeBron James en la duela, Los Angeles Lakers dejaron escapar una nueva oportunidad para cerrar su serie de primera ronda ante los Houston Rockets, así que ahora deben afrontar un sexto partido cargado de presión. En efecto, el equipo californiano sufrió su segunda derrota consecutiva frente al conjunto texano, que logró reducir la desventaja global a 3-2 y mantenerse con vida en los Playoffs de la NBA 2026.

Después de tomar una cómoda ventaja de 3-0 en la eliminatoria, los de púrpura y oro parecían encaminados a una clasificación rápida; sin embargo, la escuadra espacial reaccionó en el momento indicado, dado que primero dominó con autoridad el cuarto encuentro (115-96) y luego volvió a imponerse en un quinto choque mucho más equilibrado, que terminó con marcador de 99-93.

De ese modo, elenco entrenado por Ime Udoka mostró carácter en un escenario de máxima exigencia y consiguió respuestas colectivas para sostener la serie, de la mano de notables prestaciones de Jabari Smith Jr. y Tari Eason.

Por el lado angelino, King James volvió a asumir protagonismo ofensivo. La estrella de 41 años finalizó como máximo anotador del careo del miércoles con 25 puntos, aunado a sumar tres rebotes, siete asistencias y dos robos. Su eficacia de campo fue irregular, con nueve conversiones en 20 intentos, pero aún así sostuvo a los Lakers durante varios pasajes.

LeBron James pasa a ser el primer jugador en alcanzar las 500 RECUPERACIONES en los #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Uz6DMJPwwX — NBASpain (@NBAspain) April 30, 2026

Pero al margen de la derrota, la jornada de postemporada dejó un momento histórico para el Rey, quien alcanzó una marca inédita de por vida en los playoffs. Según datos oficiales de la NBA, el ex Cleveland Cavaliers y Miami Heat se convirtió en el primer jugador en registrar 500 robos en la mediática fase, ya que cosechaba 499 previo al último desafío.

"¡Felicitaciones a @kingjames de los @lakers por convertirse en el primer jugador con 500 robos en los Playoffs de la NBA", publicó la cuenta oficial en X de la liga que preside Adam Silver.

¿Quiénes completan el top 3 de robos en la historia de los playoffs?

El segundo lugar en esta estadística pertenece a Scottie Pippen, quien acumuló 395 robos durante su carrera en playoffs, al tiempo que Michael Jordan registró 376. Vale acotar que ningún basquetbolista en activo aparece actualmente dentro de los diez mejores en ese apartado.

Mientras los Lakers buscan cerrar la serie y evitar una remontada inesperada, LeBron James todavía podría ampliar un récord que ya forma parte de los anales de la postemporada. De hecho, tiene siete balones estafados en 2026 y sólo no sumó ninguno en el Juego 4 frente a Rockets.

Más contenido sobre LeBron James