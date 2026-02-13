Leyenda de la NBA Chris Paul anuncia su retiro: Números, premios y legado

El cierre de una carrera deportiva rara vez está exento de matices. Pues en el alto rendimiento, el reconocimiento suele asociarse a los títulos colectivos, aunque la historia demuestra que la grandeza también puede construirse sin ellos. Es el caso de Chris Paul, quien anunció su retiro de la NBA, poniendo fin a una trayectoria que lo consolidó como uno de los bases más influyentes de su generación.

El propio armador de 40 años escribió una extensa carta publicada en sus redes sociales en la que comunicaba que había llegado la hora de colgar las zapatillas, tras haber sido liberado de contrato por los Toronto Raptors. "Esto ha sido todo. Mientras escribo esto, es duro realmente saber qué sentir. Pero por una vez no tengo la respuesta. Siento mucha felicidad y gratitud. Si bien este capítulo como jugador ha terminado, este deporte será siempre parte de mi ADN", dijo CP3.

Seleccionado en el cuarto lugar global del draft de 2005, el seleccionado a 12 Juegos de Estrellas inició su recorrido en los New Orleans Hornets, donde rápidamente se posicionó como una de las mayores promesas de la NBA.

Posteriormente defendió a Los Angeles Clippers, etapa en la que lideró un equipo competitivo y protagonizó algunos de los años más recordados de la franquicia, mientras que su carrera continuó en Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors y San Antonio Spurs, hasta llegar a la actual campaña; su última, marcada por un cierre lejos del desenlace soñado, ya que inició el periplo con los Clippers, en una segunda etapa, pero fue canjeado en la fecha límite, el 5 de febrero, a unos Raptors con los que jamás debutó.

Eso sí, pese a un impacto en la duela el cual le llevó a ser considerado uno de los mejores organizadores de la historia, el palmarés de Chris Paul quedó incompleto en dos aspectos clave: nunca consiguió el MVP (en la 2007/2008 terminó segundo detrás de Kobe Bryant), a diferencia de otras referencias modernas del puesto 1 como Stephen Curry y Steve Nash; ni logró conquistar el anillo de NBA. Su oportunidad más cercana llegó en las Finales de 2021 cuando los Suns cayeron 4-2 ante los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, después de haber comenzado la serie en ventaja de 2-0.

Al margen de lo colectivo, el legado de CP3 trasciende las estadísticas (sin olvidar también sus 11 All-NBA, nueve All-Defensive, seis campeonatos de robos, cinco de asistencias, el Novato del Año de la 2005/2006 y su inclusión en el Equipo del 75 Aniversario de la liga). Su visión de juego, calidad ofensiva y defensiva, liderazgo y capacidad para elevar el rendimiento de sus compañeros redefinieron el rol del base moderno.

Más noticias sobre NBA