La leyenda de la NBA que criticó al entrenador de los Lakers JJ Redick

La polémica arbitral volvió a instalarse en los Playoffs de la NBA, tras una derrota de Los Angeles Lakers ante el Oklahoma City Thunder en el segundo partido de las semifinales del Oeste.

El conjunto que entrena JJ Redick cayó 125-107 y quedó abajo 2-0 en la eliminatoria, en un encuentro marcado por múltiples decisiones arbitrales que generaron fuertes críticas entre aficionados, analistas y miembros de la organización californiana.

A pesar de que las estadísticas generales no muestran una diferencia abrumadora en las faltas sancionadas (26 para los Lakers contra 21 del Thunder), el desarrollo del compromiso dejó una sensación de frustración en Hollywood. Eso sí, OKC también lanzó cinco tiros libres más que los pupilos de Redick, algo que terminó alimentando aún más el debate alrededor de los jueces.

Sin embargo, una de las opiniones que mayor repercusión causó fue la de Dirk Nowitzki, histórico referente de los Dallas Mavericks y MVP tanto de la ronda regular 2006/2007 como de las Finales de 2011. Durante el programa posterior al partido en Amazon Prime, el alemán fue directo al analizar las quejas de Los Angeles. “Los Lakers son el equipo que normalmente siempre gana la batalla de los tiros libres. Es algo nuevo para ellos que estén recibiendo tantas faltas en contra. Es algo en lo que hay que trabajar con el árbitro y prepararse para el próximo encuentro. Así son los playoffs”.

Dirk Nowitzki on JJ Redick complaining about the refs:



“The Lakers are the team that usually always wins the FT battle. This is a little new to them that they’re getting clobbered a lot.” https://t.co/56N6m2R0p0 pic.twitter.com/VuBilQwbVM — NBA Courtside (@NBA__Courtside) May 8, 2026

Las palabras del ex seleccionado a 14 Juegos de Estrellas de NBA hicieron referencia a una percepción histórica dentro de la liga, donde, a través de los años, distintos clubes y aficionados acusaron a los Lakers de recibir un trato arbitral favorable. Ahora, la leyenda teutona cree que dicha tendencia se ha invertido.

Entretanto, desde Los Angeles consideran que varias decisiones afectaron directamente el desarrollo del desafío del jueves. Redick defendió públicamente a LeBron James y aseguró que el veterano alero no recibe la protección de los referees que merece, pese al constante contacto físico que sufre en la pintura.

“Recibió un golpe en esa jugada cuando Jaylin Williams intentó cruzar la línea de fondo y bloquear el tiro de (Lu) Dort. LeBron tiene el peor arbitraje de todos los jugadores estrella que he visto. Llevo dos años con él. Hay jugadores pequeños que, por su capacidad de dramatismo, suelen provocar más faltas, pero para los más grandes, como LeBron, es más difícil”, acotó el estratega de los hollywoodenses.

Al margen de la controversia y la opinión de Nowitzki, incluso dentro de la franquicia angelina reconocen que Oklahoma City ha sido superior en los dos primeros choques, así que los de púrpura y oro tendrán que mejorar considerablemente en el Crypto.com Arena para intentar revertir la serie.

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