Lo que piden los Bucks a los equipos de la NBA en el cambio por Giannis Antetokounmpo

La historia entre Milwaukee Bucks y Giannis Antetokounmpo parece estar entrando en su etapa final. De hecho, a menos de seis semanas para el Draft de la NBA, la organización de Wisconsin decidió abrirse a recibir propuestas por la estrella griega, decisión que probablemente transforme por completo el panorama de la liga en la próxima temporada baja.

En efecto, el periodista Shams Charania reveló que el vínculo entre el estelar ala-pívot y su aún franquicia se fue desgastando progresivamente durante el último año, motivo por el que las dos partes habrían asumido separar caminos tras la 2025/2026, siempre, claro está, que llegue un paquete valioso de retorno al club del Fiserv Forum.

Hay que recordar que incluso hubo conversaciones de traspaso antes de la fecha límite de febrero pasado y, según reportes, el propio Antetokounmpo llegó a manifestar a través de su entorno el interés en jugar para los New York Knicks. No obstante, los Bucks apostaron por continuar con el proyecto, convencidos de que todavía podían pelear en la Conferencia Este.

Latest on Giannis Antetokounmpo trade front, per @ShamsCharania:



- Front office maintaining asking price of "a young blue-chip talent and/or a surplus of draft picks"

- Bucks also leaving the door open to pursue a major trade to convince Giannis to stay once again

- Wolves,… https://t.co/jyq5818oMf — Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 11, 2026

El problema fue que los resultados terminaron siendo decepcionantes y el conjunto que se coronó campeón, con el Greek Freek en plan hegemónico, en la 2020/2021, cerró la fase regular con récord de 32-50, fuera de playoffs y del Play-In, cortando una racha de nueve apariciones en postemporada, derivando además en modificaciones estructurales, entre las que resaltan la salida del coach principal Doc Rivers y la llegada de Taylor Jenkins para iniciar una nueva etapa.

De igual forma, el co-propietario de los Bucks, Jimmy Haslam, reconoció a los medios que el futuro del heleno deberá definirse antes del draft programado para el 23 y 24 de junio. “En algún momento de las próximas seis o siete semanas decidiremos si Giannis firma un contrato máximo y se queda con nosotros o si juega en otro equipo”.

¿Qué paquete aceptarían los Bucks para cambiar a Giannis Antetokounmpo?

El mismo Shams Charania acotó que la gerencia de Milwaukee espera recibir ofertas importantes a cambio de su máxima estrella.

En consecuencia, el precio de salida del MVP de aquellas Finales de 2021 incluiría "al menos un joven élite y varias selecciones del mencionado evento de novatos", fórmula similar a las grandes operaciones recientes de la NBA, así que equipos como los Knicks, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers o Miami Heat ya pueden imaginar lo que tienen que poner sobre la mesa.

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