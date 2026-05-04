Luka Doncic será evaluado "semana a semana" para saber cuándo volverá a los Lakers

Los Angeles Lakers afrontan un reto mayúsculo en las Semifinales de Conferencia Oeste: competir sin su principal figura ofensiva, Luka Doncic, nada menos que ante el mejor equipo de la NBA, Oklahoma City Thunder.

Es que el estelar base esloveno continúa fuera de acción debido a su sonada lesión en el tendón de la corva izquierdo, justo cuando el elenco que entrena JJ Redick inicia su serie ante OKC, primer sembrado de la citada conferencia y campeón defensor de liga.

Doncic no juega desde el pasado 2 de abril, fecha en la que sufrió una distensión de grado 2 precisamente contra el Thunder, pero en la ronda regular. La situación añade un matiz particular a la serie, ya que el rival que lo dejó fuera es el mismo que ahora enfrentan en playoffs; de hecho, el periodista Shams Charania reveló que el balcánico no estaría listo para el arranque de la batalla, este martes.

"Luka Doncic no estará disponible para el inicio de esta serie ante Oklahoma City Thunder. Los Lakers mantienen una evaluación constante semana a semana y aunque el jugador ha mostrado avances progresivos en los entrenamientos, todavía no puede exigirse al máximo ni participar en sesiones de contacto completo, lo que retrasa su regreso", detalló el mencionado jornalero de ESPN.

Luka se perderá el comienzo de la serir vs OKC, y está siendo evaluado "semana a semana" por Lakers, según @ShamsCharania. pic.twitter.com/C2ymvhPSxv — NLB (@NBALAKERSBLOG) May 3, 2026

Inicialmente existía cierto optimismo dentro de la organización californiana sobre la posibilidad de acelerar la recuperación mediante tratamientos especializados en Europa. Sin embargo, las últimas actualizaciones reflejan un enfoque más prudente, pues este tipo de lesión suele requerir entre cuatro y seis semanas de rehabilitación, y Luka apenas se encuentra en las primeras etapas de ese proceso.

Vale acotar que el seis veces All Star ya se perdió toda la primera ronda de playoffs, en la que los Lakers superaron 4-2 a Houston Rockets. De ese modo, hasta el momento no hay fecha concreta para el regreso del máximo anotador de la 2025/2026, factor que deja al club angelino en una posición complicada ante un rival que ha mostrado gran solidez durante toda la zafra.

Desde su llegada a Hollywood, tras aquel mediático canje desde Dallas Mavericks en febrero de 2025, la ofensiva del popular equipo giró completamente en torno a Doncic. Sus números lo respaldan, ya que promedia 31.9 puntos, 8.1 asistencias y 7.8 rebotes en campaña y media uniformado de púrpura y oro.

Ante su ausencia, la responsabilidad recae de nuevo en piezas como LeBron James, con 41 años de edad, y Austin Reaves, quienes deberán sostener el ataque frente a una defensa intensa y bien estructurada, en relación a la de OKC.

Más contenido de Luka Doncic