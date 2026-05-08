Luka Doncic se sincera tras la segunda derrota de Lakers: "Lo único que quiero es jugar baloncesto"

Luka Doncic vio desde el banco de suplentes como su equipo, Los Angeles Lakers, caían por segunda ocasión ante el Oklahoma City Thunder en las Semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA, esta vez 125-107.

Doncic no juega desde el 02 de abril por una lesión en el isquiotibial izquierdo, sufrida precisamente en un encuentro ante el Thunder. Los Lakers no han podido competir en todo el año con Oklahoma, cayendo en los cuatro partidos de ronda regular (tres de ellos por más de 29 puntos) y en los dos de playoffs.

Todavía no hay una fecha de regreso definitiva para Doncic y es poco probable que esté disponible para el Juego 3 en el Crypto.com Arena de Los Angeles. "La gente no entiende lo frustrante que es. Lo único que quiero es jugar al baloncesto, especialmente ahora. Es el mejor momento para hacerlo", dijo el base de los Lakers a la prensa. "Estoy muy orgulloso del equipo".

"El día que me hicieron la resonancia magnética del isquiotibial,el médico me dijo que la recuperación tardaría ocho semanas", aseguró un Doncic. "Estoy haciendo todo lo que puedo. Todos los días hago lo que debo hacer: la cámara hiperbárica, el baño de agua fría... Voy día a día y me siento mejor".

Doncic incluso viajó a España para verse con un especialista en este tipo de lesiones, pero ni siquiera eso ha ayudado a reducir los días de recuperación. Mientras se recupera, los Lakers están en una situación muy complicada ante el actual campeón de la NBA.

Doncic no juega desde el 02 de abril | Troy Taormina-Imagn Images

"Ya me recuperé de otras lesiones demasiado pronto y el resultado no fue el mejor. Hay que tener mucho cuidado. Obviamente, esta es muy diferente a otras lesiones que he tenido", reconoció el esloveno, que viene de su segundo título de anotación en la liga con 33.5 PPJ.

"Todo el mundo sabe que España es uno de los mejores países para hacerlo. Hablé con los médicos de los Lakers y todos estuvieron de acuerdo en que fuera allí", dijo el base.

Tras la derrota en el Juego 1, su compañero, LeBron James, reconoció que son un equipo totalmente distinto sin Doncic en la cancha. "Estamos jugando contra el mejor equipo defensivo de la NBA. Necesitas jugadores que puedan atraer a varios defensores en la cancha en todo momento. Cuando juegas contra los campeones y te falta un jugador que promedia 34 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias, y que es tan especial, eso es una pieza fundamental que falta", dijo el veterano de 41 años de edad.

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