Magic Johnson explica cómo los Lakers pueden vencer al Thunder y avanzar a las Finales de Conferencia

Magic Johnson, leyenda de Los Angeles Lakers, ofreció su acostumbrado mensaje de aliento antes de cada serie de su equipo. El miembro del Salón de la Fama del Baloncesto cree que el equipo dirigido por JJ Redick tiene posibilidades de vencer al Oklahoma City Thunder en las Semifinales de la Conferencia Oeste en la NBA.

¡Mis Lakers tienen una batalla cuesta arriba enfrentándose a los actuales Campeones del Mundo, OKC y SGA, quien en mi opinión fue el MVP de la primera ronda de los Playoffs! Para vencer a OKC, tenemos que encontrar la manera de no perder el balón tanto como lo hicimos contra los Rockets y jugar de gran forma en ambos extremos de la cancha", dijo Johnson, en su cuenta personal en X.

"Entonces, ¿quién va a dar un paso al frente y aportar anotaciones para ayudar a LeBron y Austin? ¡Una cosa que todos sabemos es que OKC puede anotar, así que los Lakers tendrán que jugar uno de sus mejores niveles de baloncesto!", añadió el ex base.

Los Lakers no llegan como favoritos a este emparejamiento, tomando en cuenta que comenzarán como visitantes ante el mejor equipo del Oeste de la NBA y el actual campeón de la liga. Aunque el Thunder tiene de baja a Jalen Williams, es un equipo muy completo que viene de ganar 4-0 en primera ronda de playoffs ante los Phoenix Suns.

My Lakers have an uphill battle going against the reigning World Champions OKC and SGA, who in my mind was the MVP of the First Round of the Playoffs! To beat OKC, we have to find a way to not turn the ball over as much as we did against the Rockets and play great on both ends of… — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 4, 2026

Por su parte, los Lakers llegan envalentonados, después de sorprender a los Houston Rockets con un 4-2 después de haber ganado los tres primeros encuentros. El equipo de Redick tuvo un rendimiento parejo y LeBron James terminó siendo determinante ante las ausencias.

Luka Doncic sigue siendo baja, ya que no juega desde el pasado 2 de abril. El base esloveno se sigue recuperando de una distensión de grado 2 en el tendón de la corva (isquiotibial) izquierdo, sufrida precisamente en un encuentro ante el Thunder de ronda regular.

En la campaña, los Lakers todavía no le han podido ganar al Thunder. Perdieron los cuatro compromisos ante Oklahoma y en tres de esos encuentros la diferencia fue de 29 puntos o más.

Sin embargo, en una serie de postemporada cualquier cosa puede suceder. Los Lakers esperan contar con la mejor versión de su escolta Austin Reaves, quien regresó para el Juego 5 de la serie ante los Rockets, después de superar una lesión en el oblicuo.

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