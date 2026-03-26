Magic Johnson quiere involucrarse en el equipo de expansión de la NBA en Las Vegas

Magic Johnson quiere seguir ampliando su perfil como dirigente y empresario deportivo, tanto que ahora apunta a un objetivo ambicioso: convertirse en propietario de la franquicia de expansión que probablemente tenga la NBA en Las Vegas. En efecto, la leyenda de Los Angeles Lakers ya ha comenzado a dar pasos concretos para liderar el proyecto.

Según el periodista Evan Sidery, el miembro del Salón de la Fama Naismith ha mantenido reuniones con el gobernador del estado de Nevada, Joe Lombardo, así como con otros representantes locales, con los que discutió la posibilidad de adquirir el futuro equipo, que gozaría de una moderna arena en el famoso Strip de Las Vegas. Es que la propuesta contemplaría la llegada del nuevo club de baloncesto profesional y la creación de una infraestructura de primer nivel acorde al crecimiento del mercado en esa ciudad.

El interés de Magic no sorprende si se considera su amplia trayectoria fuera de las canchas. Tras su exitosa carrera como jugador, en la que conquistó cinco anillos y fue nombrado tres veces MVP de la regular y las Finales, siempre representando a Lakers, el ex armador ha consolidado una sólida presencia en la gestión deportiva, al punto que actualmente forma parte de grupos propietarios en organizaciones como Los Angeles Dodgers, bicampeones defensores de MLB ,y Los Angeles FC, igual que Los Angeles Sparks en WNBA y Washington Commanders en la NFL.

Magic Johnson is aggressively pursuing a majority ownership stake in a future NBA expansion team in Las Vegas.



Johnson met with Nevada governor Joe Lombardo and others this month to discuss his plan of ownership and building a state-of-the-art arena on the Las Vegas Strip.



The… pic.twitter.com/SVDS8nCh0n — Evan Sidery (@esidery) March 25, 2026

Asimismo, el invitado a 12 All-Star Games también tuvo experiencia en la estructura ejecutiva de los Lakers durante finales de la década de 2010, desempeñándose en la gerencia. Dicho paso le permitió conocer de cerca el funcionamiento interno de una franquicia de NBA desde una perspectiva distinta a la del jugador.

El eventual movimiento de Johnson coincide con un momento clave para la prestigiosa liga de baloncesto, que evalúa seriamente un proceso de expansión en los próximos años, siendo las ciudades de Las Vegas y Seattle las principales candidatas a albergar nuevos equipos. Se espera que las propuestas económicas para estas entidades oscilen entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, reflejando el enorme crecimiento del valor de la competición.

En definitiva, la candidatura liderada por Magic se perfila como una de las más sólidas, combinando experiencia, visión empresarial y un fuerte respaldo comercial y económico. Es que la posible llegada de la NBA a la Ciudad del Pecado, con una figura del calibre del ícono de los Lakers al frente, marcaría un hito en la evolución reciente de la contienda.

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