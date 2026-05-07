El mensaje que le dio Luka Doncic a Austin Reaves tras su mala actuación en el Juego 1 ante el Thunder

Austin Reaves tuvo uno de los peores partidos de su carrera, en la derrota de los Lakers 108-90 ante el Oklahoma City Thunder en el Juego 1 de las Semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA.

Su compañero de equipo, Luka Doncic, le envió un mensaje al base, en la víspera del segundo encuentro de la serie que se jugará este jueves en el Paycom Center de Oklahoma.

"Solo sé tu mismo. Todos sabemos que es un jugaodr increíble y que se va a recuperar para ser su mejor versión", dijo Doncic, quien sigue de baja por una lesión en los isquiotibiales y no juega desde el pasado 2 de abril.

Reaves terminó el Juego 1 con apenas 8 puntos y lanzó de 16-3 en tiros de campo. Si los Lakers quieren tener alguna posibilidad en esta serie, el escolta tiene que volver a ser el jugador de la ronda regular.

ESPN destacó que el porcentaje de disparos de Reaves (18.8%) fue el más bajo para un jugador de los Lakers en un juego de playoffs en los últimos 35 años, para jugadores con al menos 15 disparos realizados durante el juego.

Reaves volvió para el Juego 5 de la serie de primera ronda ante los Houston Rockets, después de estar fuera desde el 2 de abril por una distensión de grado 2 en el oblicuo. Se lesionó precisamente en un juego ante el Thunder de temporada regular.

"A ver, a nadie le importa eso. Tengo que salir ahí fuera y jugar mejor", dijo Reaves a los periodistas, después del encuentro, sobre sus porcentajes de tiro.

En estos playoffs, Reaves está promediando 15 puntos con un 30.4% en tiros de campo, incluyendo un espantoso 11.8% desde la línea de tres.

Luka’s message to Austin Reaves:



“Just be yourself. We all know he's an amazing player, and we all know he's gonna bounce back.”



(H/t @DanWoikeSports) pic.twitter.com/7ALOGLYaQB — LakersMuse (@LALMuse) May 6, 2026

"Obviamente, lo más fácil (de decir) es que tengo que meter más tiros", comentó Reaves sobre lo que ajustes para el Juego 2. "Llegué a mis posiciones de tiro varias veces y simplemente fallé un par de lanzamientos fáciles. Pero, sobre todo, hay que limitar las pérdidas".

LeBron James también habló sobre Reaves y aseguró que el tiempo que ha estado fuera por lesión le ha afectado en su juego, pero que para los Lakers es importante tenerlo en cancha.

"Estuvo fuera un mes. Sabemos que va a meter sus tiros, a crear jugadas. Pero es difícil. Estuvo fuera mucho tiempo y es lógico que tenga algunos partidos en los que falle tiros o lo que sea, pero su sola presencia nos ayuda, pase lo que pase", dijo James sobre Reaves, quien sufrió una lesión de grado 2 en el oblicuo.

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