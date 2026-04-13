Mikal Bridges nunca se ha perdido un juego y llega a 638 partidos seguidos: ¿Quiénes lo superan en la historia?

Mikal Bridges vuelve a ser protagonista por su durabilidad y capacidad para aislarse de las lesiones en la NBA, aunque esta vez con una participación simbólica.

Pues en el duelo del domingo, el último de la ronda regular, entre sus New York Knicks y Charlotte Hornets, el versátil alero apenas estuvo 23 segundos en el tabloncillo, lo suficiente para extender su impresionante racha de partidos disputados.

Con esta breve aparición, Bridges alcanzó los 638 encuentros seguidos sin ausencias desde que llegó a la liga, consolidándose como uno de los jugadores más confiables físicamente en la actualidad. De hecho, hace poco superó al ex base Andre Miller y ya ocupa el octavo lugar histórico en este rubro.

Claro que, el escenario del citado compromiso explica la decisión: los Knicks ya tenían asegurado el tercer puesto en la Conferencia Este, por lo que el entrenador en jefe Mike Brown optó por preservar a sus titulares, al margen de permitió al tirador de 29 años iniciar el cotejo para no ver cortada su cadena.

Mikal Bridges played in his 638th consecutive game and checked out 23 seconds in 😂



That's the longest active streak in the NBA 🤯 pic.twitter.com/3hdIw8DUea — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 12, 2026

“Es increíble, porque la gestión de la carga de trabajo es un concepto real”, dijo Brown a la AP antes del desafío dominical. “Y es algo que todos tienen en cuenta, no sólo el equipo médico, también los entrenadores, los jugadores, los agentes, los familiares, y la gente se ve obligada a tomarse un descanso por cualquier motivo. Así que, que un jugador como Mikal tenga la cantidad de partidos consecutivos que lleva dice mucho”.

No es la primera vez que el antiguo componente de Phoenix Suns y Brooklyn Nets acciona apenas unos segundos para mantener viva su racha. Ya lo había hecho en el cierre de temporadas anteriores, demostrando su compromiso con la continuidad. Asimismo, si se consideraran ciertos torneos fuera de las estadísticas oficiales, como la NBA Cup ganada por los mismos Knicks, Bridges habría alcanzado cifras todavía más llamativas.

Cabe recordar que en la 2022/2023 disputó 56 cotejos con los Suns antes de ser canjeado a los Nets en la operación que involucró a Kevin Durant, completando posteriormente los 27 juegos restantes de esa zafra.

¿Quiénes son los jugadores con más partidos seguidos en la historia de la NBA?

A pesar de su notable registro, Bridges continúa lejos del récord absoluto, en poder del apodado "Iron Man", A.C. Green, un antiguo ala-pívot que se dio a conocer en los Lakers del Showtime y quien acumuló 1.192 apariciones al hilo entre 1986 y 2001, plusmarca considerada casi inalcanzable en la era moderna.

Por otro lado, Ron Boone tendría el récord global si se incluyera su etapa en la ABA, con 1.041 choques corridos; no obstante, la NBA sólo reconoce oficialmente sus 379 disputados tras la fusión.

Puesto histórico Jugador Partidos Período 1 A.C. Green 1.192 1986 – 2001 2 Randy Smith 906 1972 – 1983 3 Johnny "Red" Kerr 844 1954 – 1965 4 Michael Cage 736 1989 – 1998 5 Dolph Schayes 706 1952 – 1961

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